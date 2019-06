Draghi y Trump animan los mercados: subidas de más del 1% en toda Europa

El Ibex 35, a pasado de caer un 0,7% en los primero compases a dispararse un 1,2% (9.242 puntos). También se han alzado el resto de plazas europeas (Cac: +12%; Dax: +1,7%; Ftse 100: +1,3%; Ftse Mib: +2,2%).

El presidente del BCE ha vuelto a obrar su magia esta mañana. Se esperaba que repitiera su discurso 'dovish' del pasado 6 de julio, con motivo de la reunión de tipos del BCE, e incluso lo ha intensificado al apuntar a ese "margen de maniobra considerable" del programa de compra de activos. Hoy también hablan Peter Praet, Philip Lane, Mark Carney o Stanley Fischer. Una agenda muy apretada y completa que, sin duda, mantiene en vilo al mercado. Además, este martes comienza la reunión de dos días de la Fed. Mañana se conocerán las conclusiones y el mercado espera que Jerome Powell deje la puerta abierta a una bajada de tipos en julio.

"Con toda la atención puesta en la Reserva Federal, es fácil olvidar que el Banco Central Europeo se enfrenta a un problema aún mayor. Con la salida del presidente del BCE, Mario Draghi, a finales de octubre, y la economía en Europa tambaleándose, el discurso de hoy en Sintra podría ofrecer más pistas sobre hasta qué punto el BCE puede considerar la relajación monetaria, más allá del programa TLTRO de septiembre", señalaba Michael Hewson, analista jefe de CMC Markets en Londres, en un comentario antes de la apertura del mercado.

Para seguir animando a los mercados, Trump ha vuelto a animar a los mercados a golpe de tuit. Anticipando que se reunirá con Xi Jinping en la cumbre del G20 en Japón.

Had a very good telephone conversation with President Xi of China. We will be having an extended meeting next week at the G-20 in Japan. Our respective teams will begin talks prior to our meeting.