Wall Street anticipa un notable rebote en el entorno del 1% tras las pérdidas de este martes, un descenso motivado por el ‘profit warning’ de Walmart que arrastró al mercado.

Hoy, el foco de los inversores está, como no podría ser de otro modo, en la decisión que tome la Reserva Federal (Fed) sobre una nueva subida de tipos de interés, aunque también habrá que tener un ojo en los resultados de compañías como Ford o Meta.

TODOS PENDIENTES DE LA FED

Es la principal cita del día y una que opacará al resto de eventos financieros de la jornada. Hoy la Fed dará a conocer cuál será la siguiente decisión de política monetaria tras la finalización de la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés). En principio, todo lo que no sea una subida de los tipos de 75 puntos básicos será una sorpresa.

Y es que el mercado ya descuenta que la Fed elevará los tipos de interés de referencia un 0,75% tras desechar la posibilidad de una subida de 100 puntos básicos. Por ello, quizás lo más interesante no sea ya saber cuánto subirán los tipos ahora, sino cuál es la senda de la Fed en los próximos meses. Por ello, habrá que estar muy pendientes de lo que diga el presidente del banco central estadounidense, Jerome Powell.

“En principio, se espera que en septiembre la Fed vuelva a subir sus tasas de interés de referencia, pero que lo haga sólo en 50 puntos básicos, para bajar el ritmo de las alzas hasta los 25 puntos básicos en las dos últimas reuniones del año”, explica Juan Fernández-Figares, director de análisis de Link Securities. Además, señala este experto, el mercado espera que estos tipos de interés alcancen su nivel más elevado a comienzos de 2023, situándose en el 3,75% y que, a partir de ese momento, la Fed se plantee comenzar a bajarlos para impulsar el crecimiento económico. Un crecimiento que parece haberse enfriado en las últimas semanas.

¿SE FRENA LA PRIMERA ECONOMÍA DEL MUNDO?

“Los últimos datos económicos parecen sugerir que la economía estadounidense se está desacelerando de una manera que la Reserva Federal probablemente acoja con agrado, pero se cuidará de presionar demasiado”, indica Michael Hewson, analista jefe de CMC Markets UK.

Datos como la caída de la confianza del consumidor estadounidense, que ha descendido por tercer mes consecutivo en julio y cuyo índice se sitúa en los 95,7 puntos desde los 98,4 registrados en junio. Según ha informado la Conference Board, esto es “una señal de que el crecimiento se ha desacelerado en el tercer trimestre”.

“A medida que la Reserva Federal aumenta las tasas de interés para controlar la inflación, las intenciones de compra de automóviles, viviendas y electrodomésticos importantes se redujeron aún más en julio”, han añadido. “De cara al futuro, es probable que la inflación y los aumentos adicionales de las tasas continúen presentando fuertes obstáculos para el gasto del consumidor y el crecimiento económico durante los próximos seis meses”, concluyeron desde el organismo.

“El consumo privado tiene un peso muy elevado en las economías desarrolladas -representa cerca de dos terceras parte del PIB estadounidense-, por lo que la ralentización de su crecimiento o su contracción frenarán el crecimiento económico en su conjunto sin ninguna duda”, señala Fernández-Figares. “De hecho, y como ya advirtió el lunes Walmart cuando revisó a la baja sus expectativas de resultados, los consumidores estadounidenses ya están comenzando a modificar sus hábitos de consumo”, agrega.

Y es que el principal objetivo de los bancos no es otro que bajar la inflación, pero el problema es que su actuación se centra en la demanda y no en la oferta. “El problema al que se enfrentan es que parte de la misma es consecuencia de las limitaciones de la oferta, algo sobre lo que estas instituciones no pueden actuar directamente con su política monetaria… Sí lo podrían hacer los gobiernos flexibilizando la regulación, por ejemplo, en el sector energético, o con incentivos fiscales”, apunta Fernández-Figares.

Por ello, la “destrucción” de la demanda “aparece como la única solución, lo que podría terminar provocando la recesión que tanto temen los inversores, temor que viene meses condicionando sus decisiones en los distintos mercados financieros”.

Asimismo, otros expertos creen que también se puede argumentar que la deflación en los productos no esenciales, como la que se ha visto tras el ‘profit warning’ de Walmart, es exactamente lo que quiere el banco central y sólo lo impulsará a seguir subiendo con fuerza los tipos de interés.

Por otra parte, otros analistas señalan que no se debe perder de vista el endurecimiento cuantitativo, ya que “sigue siendo un peligro claro y presente para los mercados”. “La última incursión de la Fed en el endurecimiento cuantitativo en 2018 perturbó enormemente los mercados y esta incursión actual es de una magnitud mucho mayor”, sentencia Danielle DiMartino Booth, estratega jefe de Quill Intelligence.

RESULTADOS: TURNO DE META

Tras los decepcionantes resultados de Alphabet (Google) y Microsoft, que recalcan el carácter irregular de la actual temporada de resultados en Estados Unidos, en el que las tecnológicas están saliendo particularmente mal paradas, este miércoles será el turno de que Meta dé a conocer sus cifras. Lo hará al cierre del mercado y con la advertencia de Mark Zuckerberg de que la compañía se enfrenta a “una de las peores recesiones que hemos visto”.

Así, el mercado estima que los ingresos de la matriz de Facebook se sitúen en los 29.000 millones de dólares, mientras que los beneficios por acción deberían ser de cerca de 2,6 dólares por derecho.

OTROS MERCADOS

En otros mercados, leve repunte en el petróleo. El West Texas avanza un 0,2% hasta los 95,2 dólares y el Brent, cotiza prácticamente plano, intercambiándose por 104,43 dólares.

El euro gana terreno frente al ‘billete verde’ (+0,27%) y se sitúa en el nivel de los 1,014 dólares. El oro, por su parte, repunta un 0,13% hasta 1.720 dólares y el rendimiento del bono estadounidense a 10 años avanza hasta el 2,792%.

Por último, el bitcoin coge aire y repunta un 1,9% hasta los 21.299 dólares.