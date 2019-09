Pérdidas del 1% en Wall Street tras la contracción del sector manufacturero

La Bolsa de Nueva York cerró el mes de agosto con pérdidas medias del 2%. Entre las preocupaciones de los inversores continúa la inversión de la curva de tipos, que anticipa una recesión para la economía americana en un plazo de 12 a 18 meses. Sin embargo, los índices neoyorquinos todavía acumulan importantes ganancias anuales: el Dow Jones avanza un 12% en el año, el S&P 500 un 16% y el Nasdaq un 219%.

En la escena empresarial, compañías como Boeing (-2,6%), Goldman (-2,4%) y American Express (-2,3%) han liderado las pérdidas en el Dow Jones. Además, los fabricantes de chips agrupados en el Índice de Semiconductores de Filadelfia ha caído un 1,7%, mientras los principales bancos que forman el Índice KBW Banks también han cedido en conjunto un 1,8%.

NUEVA AMENAZA DE TRUMP

Sobre la guerra comercial, Donald Trump ha intentado calmar a los mercados al asegurar que "lo estamos haciendo muy bien en nuestras negociaciones con China". Aunque en su tono polémico habitual ha añadido que, si gana las elecciones del próximo año y no se ha producido un acuerdo, su postura para negociar con Pekín será "mucho más dura".

We are doing very well in our negotiations with China. While I am sure they would love to be dealing with a new administration so they could continue their practice of “ripoff USA”($600 B/year),16 months PLUS is a long time to be hemorrhaging jobs and companies on a long-shot....