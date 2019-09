El Brexit golpea a la City donde duele y sus aseguradoras ya pierden 67.000 millones

Uno de los sectores más expuestos por la salida de Reino Unido de la UE

El Brexit le sigue pasando factura a Reino Unido. Y ahora tocan los seguros. El papel de los británicos en la industria aseguradora, otrora descomunal, se está viendo reducido. Las cifras están ahí: más de 61.000 millones de libras esterlinas (unos 67.000 millones de euros al cambio actual) han dejado sus arcas para recalar en las de sus principales rivales europeos.

La Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA por sus siglas en inglés) ha ordenado a todas las aseguradoras británicas que transfieran sus pólizas de clientes europeos a sedes situadas en el Viejo Continente.

Lloyd's, la más afectada. La entidad es la mayor aseguradora del mundo y ahora afronta una cuenta atrás para llevar a cabo todos los trámites exigidos por el organismo regulador antes del 31 de octubre de 2020. Desde la firma un portavoz asegura que podrán hacerse cargo, al menos, del 90% de las pólizas incluso en el caso de un Brexit duro.

La mudanza empezó a principios de año. Buena parte de las aseguradoras británicas trasladaron sus negocios a países de la Unión Europea (UE) antes del 29 de marzo, fijado en un primer momento como la salida de Reino Unido. Admiral Group eligió Madrid. Y su CFO, Geraint Jones, reconoció que la entidad gastó entre 4 y 5 millones de libras esterlinas en trasladarse a la capital española.

No es tan fácil como abrir la billetera. Las aseguradoras británicas necesitan el permiso de las autoridades de los 27 países restantes de la UE para trasladar al Viejo Continente sus negocios. De no granjearse su apoyo, no podrán establecerse de forma legal allí.

EUROPA NO QUIERE "BUZONES"

Europa no quiere hombres de paja. Los reguladores no van a permitir que las aseguradoras británicas utilicen simplemente sus sedes recién asignadas en el Viejo Continente "como buzones". Dichas oficinas deben estar operativas y contar con el personal necesario.

"Londres debería seguir siendo la cuna de las aseguradoras", afirma Duncan Barber, de Linklaters LLP, en declaraciones a 'Bloomberg'. "Hay una gran tensión porque en la City sigue residiendo buena parte del talento", reconoce Hilary Evenett, de Clifford Chance LLP.