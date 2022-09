Grant Wickes (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ) No changes made

Wall Street ha finalizado la sesión con signo mixto (Dow Jones: -0,43%; S&P 500: -0,21%; Nasdaq: +0,25%), tras el cierre bajista del lunes. El Dow Jones cerró en mínimos desde 2020 y entró en mercado bajista, al acumular una caída superior al 20% desde los máximos históricos de principios de año. Este martes, el S&P 500 ha marcado un nuevo mínimo y ha anotado su racha de pérdidas más larga desde 2020.

No obstante, el sentimiento de mercado es tan negativo que en cualquier momento puede producirse un fuerte rebote técnico que alivie la fuerte sobreventa de las bolsas a corto plazo. Por ejemplo, el Nasdaq ha corregido ya un 33% desde su máximo históricos de finales de 2021, así que no sería extraño que fuera este índice el que liderara un rally en las próximas sesiones.

El selectivo tecnológico se ha desplomado hasta 10.800 puntos, zona de soporte muy cercana a los mínimos anuales de junio, situados en 10.565 enteros.

LA FED NO AFLOJA SU DISCURSO

Mientras tanto, la Reserva Federal (Fed) no afloja su discurso agresivo contra la inflación. Loretta Mester, presidenta de la Fed de Cleveland, ha comentado que es mejor "actuar ahora de manera agresiva" para frenar la subida de los precios y evitar una espiral inflacionista a futuro.

Cuestionada sobre cuándo se podrá dar por controlada la inflación, ha señalado que "tendré que ver varios meses de caídas en las lecturas mensuales. Las ilusiones no pueden ser un sustituto de la evidencia convincente".

Asimismo, James Bullard, presidente de la Fed de San Luis, ha señalado que la inflación es un "serio problema" y que el organismo debe responder de forma adecuada, ya que de no hacerlo "tiraría por la borda" la credibilidad de la Reserva Federal y "desataría el caos en todo el mundo". "Creo que esto implica tener tasas de interés más altas por más tiempo", ha indicado.

Por su parte, el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, ha reconocido sentir cierta aprensión ante la posibilidad de que estén subiendo los tipos de interés con demasiada rapidez.

Los analistas de Generali Investments afirman que "hay una probabilidad ligeramente superior al 50% de que se produzca una recesión en EEUU en el primer semestre de 2023, pero la ausencia de desequilibrios en la economía debería garantizar que no dure mucho tiempo".

MORGAN STANLEY SIGUE NEGATIVO

Morgan Stanley se reafirma en su visión negativa sobre las bolsas europeas y mundiales después de actualizar sus previsiones. El banco estima que los tipos de interés estadounidenses, los rendimientos de los bonos y el dólar seguirán subiendo, lo cual seguirá afectando a las valoraciones bursátiles.



"Los nuevos objetivos a diciembre de 2022 son 0,93 para el euro/dólar y 1,02 para la libra/dólar. Estas nuevas previsiones macro probablemente ejercerán una mayor presión a la baja a corto plazo en los mercados de renta variable europeos y mundiales, que han estado especialmente (inversamente) correlacionados con el dólar este año".

ANÁLISIS TÉCNICO, ECONOMÍA Y OTROS MERCADOS

"El S&P 500 cotiza en las inmediaciones de los mínimos anuales tras un mes y medio de caída a plomo. Los altos niveles de sobreventa y la proximidad a soportes nos empuja a pensar en un rebote, aunque por el momento no apreciamos ni la más mínima señal de fortaleza que nos lo confirme", explica César Nuez, analista de Bolsamanía..

"Un cierre por encima de los 3.715 puntos confirmaría el inicio de un repunte, aunque no será de consideración mientras que no confirma superar el nivel de los 3.900 puntos. El mal momento actual de los mercados nos hace extremar la prudencia, ya que no descartamos que termine abandonando los mínimos anuales que presenta en los 3.636 puntos. Esto nos haría pensar en una extensión de las caídas hasta el nivel de los 3.200 puntos".

Este jueves se ha dado a conocer el Índice de Confianza del Consumidor de EEUU de septiembre, que se ha situado en 108 puntos desde los 103,6 de agosto. El dato marca un mínimo de cinco meses. "La confianza del consumidor mejoró en septiembre por segundo mes consecutivo, respaldada en particular por los empleos, los salarios y la disminución de los precios de la gasolina", ha señalado Lynn Franco, Directora Senior de Indicadores Económicos de The Conference Board.

"De cara al futuro, la mejora de la confianza puede ser un buen augurio para el gasto del consumidor en los últimos meses de 2022, pero la inflación y las subidas de los tipos de interés siguen siendo fuertes vientos en contra para el crecimiento a corto plazo", ha puntualizado Lynn.

En otros mercados, el petróleo West Texas ha subido un 2,3% ($78,46) y el crudo Brent un 2,57% ($86,22), mientras el euro se ha depreciado un 0,13% ($0,96). Además, la onza de oro ha avanzado un 0,12% ($1.635) y la rentabilidad del bono americano a 10 años se ha disparado al 3,97%. Por último, el bitcoin ha perdido un 0,7% ($19.074).