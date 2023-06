Sharecast / David Vives via Unsplash

Wall Street anticipa más ganancias este viernes tras las subidas destacadas del jueves y a la espera de conocer de informe de empleo de mayo, que será clave de cara a la próxima decisión de tipos de interés de la Reserva Federal (Fed). Además, entre los inversores también ha aumentado el optimismo tras la aprobación, por parte del Senado de EEUU, del acuerdo sobre el techo de la deuda.

En el cómputo semanal, y a falta de la sesión actual, los índices neoyorquinos se dirigen hacia un comportamiento positivo con el Dow Jones avanzando un 0,91%, el S&P 500 subiendo un 1,68% y el Nasdaq un 3,17%. El selectivo tecnológico cotiza ya muy cerca de los máximos del pasado mes de agosto, situados en 13.181 puntos.

La incertidumbre en torno a la deuda de EEUU y la posibilidad de un posible impago de la nación ha llegado a su fin. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado han dado 'luz verde' al pacto entre demócratas y republicanos. La ley será firmada ahora por el presidente Joe Biden.

Tras la votación en el Senado, que obtuvo 63 votos a favor y 36 en contra, Yellen ha elogiado la legislación, afirmando que "protege la plena fe y el crédito de Estados Unidos y preserva nuestro liderazgo financiero, que es fundamental para nuestro crecimiento y estabilidad económicos".

"Este hecho retira del tablero uno de los factores que más ha venido pesando en los mercados. A partir de ahora esperamos que sean los fundamentales de la economía y de las empresas los que centren la atención de los inversores", señalan desde Link Securities.

EL EMPLEO, CLAVE

La fortaleza del mercado laboral ha sido uno de los argumentos que ha esgrimido la Fed para seguir endureciendo su política monetaria, por ello, el dato de empleo de este viernes es uno de los informes que el banco central estadounidense tendrá en cuenta a la hora de tomar una decisión en un reunión del 13 y 14 de junio.

El consenso espera una reducción de la creación de empleo hasta los 180.000 puestos de trabajo, desde los 253.000 empleos del mes anterior.

"Unas cifras por encima de lo esperado podrían apuntalar la hipótesis de una nueva alza de 25 puntos básicos en la reunión que mantendrá el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) a mediados de junio, hipótesis por la que no apostamos, aunque ello no quiere decir que demos por finalizado el proceso de alzas de tipos. Si la inflación no se retrae lo esperado en los próximos meses, habrá nuevas subidas de las tasas oficiales", subrayan en Link Securities.

Sin embargo, los sólidos datos de empleo privado dados a conocer este jueves por la consultora ADP, "muestran que la relajación en el mercado laboral de EEUU aún no se ha materializado", señala Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank.

"Ni la inflación, que se está mostrando más resistente a remitir de lo esperado, ni el mercado laboral, que continúa sólido, como confirmaron tanto la creación de empleos privados netos en mayo como las cifras de paro semanal, están "jugando a favor" de una pausa", añaden en Link Securities.

No obstante, estos expertos creen que la Fed se decantará por dejar pasar la reunión del FOMC de junio sin actuar y que, si lo ve necesario, volverá a subir las tasas oficiales más adelante. "Serán, por tanto, las lecturas de la inflación y las cifras de empleo de los próximos meses las que determinen si el banco central estadounidense ha dado por finalizado su proceso de alzas de tipos o no".

OTROS MERCADOS

En otros mercados, el petróleo West Texas sube un 0,84% ($70,68) y el Brent gana un 0,83% ($74,92). Por su parte, el euro se aprecia un 0,10% ($1,0772), y la onza de oro avanza un 0,68% ($1.995).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se revaloriza al 3,612% y el bitcoin suma un 1,20% ($27,179).