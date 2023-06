Wall Street anticipa anticipa suaves compras este jueves tras pérdidas moderadas del miércoles y después de haber puesto fin a un mes de mayo mixto, con el Nasdaq disparado gracias a los valores relacionados con la inteligencia artificial. Además, los inversores comienzan junio superando las preocupaciones por el techo de la deuda, que ha sido aprobado por la Cámara de Representantes de EEUU.

El acuerdo alcanzado entre demócratas y republicanos, que consiguió 314 votos a favor y 117 en contra, recoge la reducción de algunos gastos y ahora deberá someterse a la votación del Senado.

"La Cámara de Representantes de EEUU aprobó el proyecto de ley de límite de deuda a pesar de las críticas de ambas partes. Ahora que el proyecto de ley se dirige al Senado, es casi seguro que se aprobará antes de la fecha límite del 5 de junio", explica Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank.

"Esto señala el final de la incertidumbre sobre el techo de la deuda por ahora", indican desde Danske Bank

Para Naeem Aslam, jefe de inversiones de Zaye Capital Markets, entre los operadores ha aumentado el optimismo después de la aprobación de la Cámara de Representantes y están convencidos de que también "obtendrá la 'luz verde' del Senado, lo que respaldará el repunte del riesgo entre los inversores y los operadores".

Con todo, desde Link Securities creen que los inversores siempre tienen un motivo para estar preocupados y que ahora el 'miedo' "se centra en el impacto que en la liquidez de los mercados de renta variable puede propiciar la emisión masiva de deuda por parte del Tesoro de EEUU".

AGENDA ECONÓMICA

El otro punto de interés para el mercado es la Reserva Federal (Fed) y la decisión que tomará en su próxima reunión de junio. Las últimas declaraciones de los miembros del banco central estadounidense apuntan a que, si bien puede haber una pausa, eso no significaría el fin de las subidas de tipos.

En este sentido, serán claves los datos macro que se vayan conociendo hasta la fecha del cónclave monetario. Este jueves, la consultora ADP publicará la encuesta de empleo privado, de la que espera muestre una moderación en el crecimiento del mercado laboral.

Asimismo, se darán a conocer las peticiones semanales de desempleo, que son una buena aproximación a la evolución del paro semanal en el país, y para las que se espera un repunte hasta 235.000 desde las 229.000 peticiones de los siete días previos.

"Es importante tener en cuenta que el mercado laboral de EEUU sigue siendo sólido y que una gran cantidad de lecturas relacionadas con él continúan tan fuertes como antes de la pandemia, lo que significa que la Fed debe preocuparse menos por la recesión y concentrarse más sobre la inflación", añaden Aslam.

Además, la agenda económica recoge el PMI y el ISM manufacturero, de los que se espera que el ISM disminuya modestamente luego de una caída en los PMI preliminares anteriores.

No obstante, el dato clave llegará este viernes, con el informe de empleo oficial, para el que se prevé una reducción de las nóminas no agrícolas hasta las 180.000, desde las 253.000 del mes anterior.

"Unas cifras por encima de lo esperado podrían apuntalar la hipótesis de una nueva alza de 25 puntos básicos en la reunión que mantendrá el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) a mediados de junio, hipótesis por la que no apostamos, aunque ello no quiere decir que demos por finalizado el proceso de alzas de tipos. Si la inflación no se retrae lo esperado en los próximos meses, habrá nuevas subidas de las tasas oficiales", subrayan en Link Securities.

SALIDAS DE DEPÓSITOS

Los bancos de EEUU vuelven a ser protagonistas después de que sus depósitos totales disminuyeran un 2,5% en el primer trimestre de 2023, una cifra récord, y los beneficios del sector se mantuvieran relativamente estables tras tener en cuenta los efectos de dos grandes quiebras bancarias, según informó este miércoles la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) en un informe trimestral.

Según la FDIC, la salida de depósitos por valor de 472.000 millones de dólares en el primer trimestre fue la mayor registrada desde que empezó a recopilar estos datos en 1984, y se debió principalmente a los fondos no asegurados debido a las quiebras de Silicon Valley Bank y Signature Bank.

ANÁLISIS TÉCNICO Y OTROS MERCADOS

Por análisis técnico, el Dow Jones va un paso por detrás del Nasdaq y el S&P 500 y se mantiene cotizando en las inmediaciones de la media de 200 sesiones sin confirmar, por el momento, "ninguna señal de fortaleza que nos haga pensar en una extensión de las subidas", señala César Nuez, analista técnico de Bolsamanía.

El experto advierte que hay que tener "mucho cuidado con el abandono de los 32.586 puntos ya que es probable que podamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 31.429 puntos. Para ver el ansiado cambio de tendencia deberíamos esperar a un cierre por encima de los 34.712 puntos, máximos de finales del pasado año".

En otros mercados, el petróleo West Texas sube un 0,18% ($68,24) y el Brent gana un 0,30% ($72,82). Por su parte, el euro se deprecia un 0,42% ($1,0686), y la onza de oro cae un 0,47% ($1.972).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se revaloriza al 3,679% y el bitcoin pierde un 0,47% ($26,930).