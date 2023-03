Wall Street anticipa este martes suaves ganancias, en lo que supone una extensión de su rebote del lunes, mientras los inversores siguen muy pendientes de la situación de los bancos regionales y de la reunión de la Reserva Federal (Fed), cuya decisión se conocerá este miércoles.

En el mercado parece que los ánimos se han calmado y el temor a que la crisis financiera se extienda se va disipando, aunque alguna entidades siguen atravesando una complicada situación.

Tal es el caso de First Republic Bank, para el que Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, está liderando las negociaciones que darían lugar a un segundo rescate, después de que la inyección de 30.000 millones de dólares por parte de once grandes bancos de EEUU no haya sido suficiente. La noticia ha sido bien recibida y los títulos del banco se disparan más de un 20% en el 'premarket' tras hundirse un 40% en la sesión de lunes.

Los operadores también están muy atentos al cónclave de la Fed, que comienza este martes y finalizará mañana miércoles. Con respecto a la resolución de política monetaria que adopte hay opiniones divididas entre quienes apuestan por un aumento de 25 pb, una pausa o un recorte de los tipos de 25 pb.

"Suponiendo que las ganancias recientes se mantengan y no tengamos más sorpresas, entonces las probabilidades aún favorecen un aumento de la tasa de 25 pb; de lo contrario, la Fed corre el riesgo de enviar el mensaje de que está más preocupada por la estabilidad financiera que por su lucha contra la inflación. Un recorte de tasas enviaría un mensaje aún peor de que la Fed ve algo que el mercado no ve y podría asustar aún más a los mercados que ya están nerviosos", explica Michael Hewson, analista sénior de mercados de CMC Markets UK.

Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank, considera que "si la decisión del Banco Central Europeo (BCE) sirve como hoja de ruta, la Fed podría subir 25 pb y decir que tiene herramientas para inyectar liquidez en el sistema para contener la crisis".

Del mismo modo, la experta cree que los inversores también estarán pendientes de lo que haga la Fed con el endurecimiento cuantitativo (QT), ya que no cree que la Reserva "dé marcha atrás en su estrategia de reducción del balance, o que la ponga en pausa, porque la intervención en la crisis es un movimiento táctico y a corto plazo".

"Lo más relevante será comprobar si la crisis de confianza por la que está atravesando el sector bancario estadounidense, en gran medida relacionado con el brusco incremento de las tasas de interés oficiales llevado a cabo por la Fed, ha modificado en algo las expectativas que sobre el futuro comportamiento de las mismas tienen los miembros del FOMC", añaden los analistas de Link Securities.

Bill Ackman, fundador y consejero delegado del fondo de cobertura Pershing Square Capital Management, cree que la Fed no debería subir su tipo de interés de referencia esta semana debido a la crisis bancaria, según ha escrito en Twitter.

Elon Musk, CEO de Tesla, ha sugerido que la Fed debería bajar tipos en 50 puntos básicos este miércoles, en respuesta al mensaje de Ackman.

BERENBERG REDUCE EL PICO DE LOS TIPOS

Los expertos de Berenberg estiman que la crisis bancaria de estos últimos días impactará en mayor medida en las futuras decisiones de política monetaria que en las perspectivas económicas.

"La crisis bancaria es un trastorno financiero importante, pero -todavía- no un evento económico importante", señalan los analistas. Como explican, "las turbulencias reducen el pico probable de los tipos de interés de los bancos centrales a ambos lados del Atlántico más de lo que perjudican las perspectivas de crecimiento económico".

De esta manera, ahora prevén que la Reserva Federal de EEUU (Fed) eleve sus tipos solo dos veces más en 25 puntos básicos cada una, hasta un máximo del 5%-5,25% en el segundo trimestre, en lugar del 5,5%-5,75% previsto anteriormente.

OTROS MERCADOS

En otros mercados, el petróleo West Texas sube un 1,09% ($68,38) y el Brent gana un 0,87% ($74,43). Por su parte, el euro se aprecia un 0,26% ($1,0747), y la onza de oro pierde un 0,56% ($1.971).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años avanza al 3,536%. Por su parte, el bitcoin se revaloriza un 0,76% ($28.072).