Wall Street anticipa signo mixto tras las pérdidas destacadas de este jueves. Los inversores se mantienen a la espera de la publicación de los datos de empleo de diciembre en EEUU, después de llevarse una decepción con el informe de empleo ADP.

Las nóminas de nóminas no agrícolas de diciembre serán la prueba de fuego para el mercado laboral estadounidense. El consenso espera que esta magnitud se modere hasta el nivel de las 200.000 desde las 263.000 registradas el pasado noviembre.

Por su parte, la consultora privada ADP señaló que diciembre se saldó con la creación de 235.000 puestos de trabajo, casi el doble que la cifra de noviembre. Asimismo, el paro semanal se situó en mínimos de los últimos 3 meses y también sorprendió negativamente al mercado.

“Entendemos que estas cifras u otras mejores no son actualmente del gusto de los inversores, por lo que la reacción tanto de los bonos como de las acciones, de cumplirse las expectativas de los analistas, no va a ser positiva”, explica Juan Fernández-Figares, director de análisis en Link Securities. No obstante, apunta este experto, en el caso de que las lecturas sean peores de lo esperado, “es muy factible que estos mercados reaccionen al alza”.

“Habrá que estar, además, muy pendientes de cómo se han comportado los ingresos medios por hora en el mes, ingresos que se espera hayan repuntado el 0,4% con relación a noviembre y el 5,0% en tasa interanual”, agrega.

UN OJO EN LA FED

Asimismo, en las últimas jornadas, dos importantes miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), los presidentes de las Reservas Federales de Minneapolis y de Kansas City, Neel Kashkari y Esther George, volvieron a reiterar el compromiso del banco central estadounidense en su lucha contra la inflación y hablaron de la posibilidad de que la Fed se vea forzada a subir sus tasas oficiales más de lo en principio previsto. Kashkari se mostró especialmente duro, señalando que el banco central debería subir los tipos hasta el 5,4%, un nivel sensiblemente más alto que el tipo terminal estimado por la Fed.

“Dada la experiencia de la década de 1970, el error que debe evitar el FOMC es recortar las tasas prematuramente y luego hacer que la inflación vuelva a dispararse. Eso sería un error costoso, por lo que la medida para reducir las tasas solo debe tomarse una vez que estemos convencidos de que realmente hemos derrotado a la inflación”, ha valorado Kashkari.

“Es evidente que los miembros del FOMC están muy interesados en enfriar los mercados financieros para evitar que las condiciones de financiación se relajen, lo que les supondría un obstáculo más en su lucha contra la inflación”, apunta Fernández-Figares. El problema, subraya este experto, es que “hay muchos inversores que no les creen, sobre todo tras el error de bulto cometido al considerar la inflación como transitoria, y que siguen apostando porque la Fed comenzará a bajar sus tasas de interés de referencia durante el segundo semestre de 2023 para impulsar el crecimiento económico”.

“Esta hipótesis, que mantienen muchos inversores y analistas, nos parece poco realista, ya que la Fed tiene miedo de repetir errores del pasado como ocurrió en los años 70, cuando, por comenzar a relajar las condiciones financieras antes de tiempo, la inflación volvió a repuntar”, explica Fernández-Figares. Es por ello, sentencia, que creen que la Fed “preferirá pecar por exceso, asumiendo la posibilidad de provocar una recesión más profunda de lo que anticipa el mercado, que por defecto, dando la posibilidad a que la alta inflación se perpetúe en el tiempo”.

EMPRESAS Y OTROS MERCADOS

En el plano empresarial, Tesla ha anunciado nuevos descuentos para sus vehículos más económicos en China en un intento de impulsar la demanda y cambiar la tendencia de sus acciones, que recientemente alcanzaron mínimos de 2020… y podrían ir a peor.

En otros mercados, repunta el petróleo. El West Texas suma un 0,6% y se intercambia por 74 dólares, mientras que el crudo Brent, de referencia en Europa, repunta un 0,5% y cotiza en los 79 dólares.

Caídas en el euro, que se deja un 0,07% y se sitúa en los 1,0512 dólares. El oro, en cambio, sube ligeramente, un 0,16%, hasta los 1.843 euros. La plata, por su parte, repunta un 0,6% hasta los 23,56 euros.

El rendimiento del bono estadounidense a 10 años retrocede hasta el 3,71%.

Por último, las principales criptomonedas, bitcoin y ethereum, retroceden un 0,3% hasta los 16.790 y los 1.245 dólares.