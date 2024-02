Los futuros de Wall Street anticipan un arranque de sesión con pérdidas moderadas tras el signo mixto registrado este lunes, cuando solo el Dow Jones consiguió despedir la jornada en verde y marcando nuevos máximos históricos.

Tanto el tecnológico Nasdaq como el S&P 500 cerraron el lunes con suaves pérdidas, aunque el segundo logró mantenerse por encima de los 5.000 puntos por segunda jornada consecutiva. Por su parte, el Nasdaq Composite sigue cerca de los máximos históricos marcados en noviembre de 2021.

"La sesión fue de consolidación, con los inversores aprovechando las recientes alzas de muchos valores, especialmente de los del sector tecnológico, para realizar algunos beneficios. Es más, ayer fueron algunos sectores que se han quedado algo rezagados recientemente en este mercado, como el de las utilidades, el bancario o el de la energía, este último animado por el anuncio de una nueva gran operación corporativa en el sector del gas y petróleo estadounidense, los que mejor se comportaron durante la sesión", explica Juan José Fernández-Figares, director de análisis de Link Securities. Pero la película podría cambiar drásticamente este martes.

TODOS LOS OJOS EN EL IPC

Y es que hoy se conocerá la lectura de enero del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos. El consenso de analistas de FactSet pronostica una caída de la tasa general hasta el 2,9% desde el 3,4% anterior, situándose en su nivel más bajo desde marzo de 2021. Al tiempo, el mercado prevé una suave moderación, de dos décimas porcentuales, hasta el 3,7%, en la subyacente.

"De confirmarse lo esperado por los analistas o mejorar las lecturas reales sus estimaciones, la reacción de los bonos y de las acciones debería ser positiva. En sentido contrario, unas lecturas peores de lo esperado podrían provocar caídas puntuales en ambos mercados ya que los inversores verían en ello un nuevo impedimento para que la Reserva Federal (Fed) comience a bajar sus tipos de interés de referencia", apunta Fernández-Figares.

Una buena lectura de inflación podría dar más argumentos a la Fed para comenzar un proceso de flexibilización de la política monetaria que parece más lejos de lo inicialmente previsto a finales del año pasado. En los últimos días, distintos miembros del banco central estadounidense han templado las expectativas del mercado, especialmente el presidente Jerome Powell, quien subrayó que la Fed necesita más garantías de que la inflación está dando marcha atrás antes de ver un volantazo en su política monetaria.

"Con una economía así de fuerte, sentimos que podemos abordar la cuestión de cuándo comenzar a reducir las tasas de interés con cuidado. Solo queremos ver más pruebas de que la inflación está bajando de manera sostenible al 2%", explicó Powell hace una semana.

Ayer, algunos banqueros volvieron a levantar polvo con sus declaraciones. Michelle Bowman, miembro de la junta de gobernadores de la Fed, dijo que los tipos están en un buen lugar para mantener la presión sobre la inflación y que no hay necesidad de relajarlos pronto. Asimismo, Thomas Barkin, presidente de la Fed de Richmond, afirmó que "se están acercando a la inflación", pero que "todavía no han llegado a ella".

Dicho esto, la última encuesta sobre la inflación de la Reserva Federal de Nueva York deparó una buena sorpresa para el mercado. Las expectativas a uno y cinco años se mantuvieron sin cambios respecto al mes anterior, pero las expectativas de inflación a tres años cayeron al nivel más bajo registrado desde marzo de 2020. "Eso es lo que la Fed se esfuerza por conseguir. Y las expectativas de inflación son muy importantes para mantener bajo control las cifras reales de inflación. Por lo tanto, las alentadoras expectativas de inflación dan esperanzas de que la Fed empiece a recortar los tipos a pesar del fuerte crecimiento y el gasto", destaca Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank.

No obstante, la expectativa del mercado ha cambiado respecto a diciembre. Los cinco recortes de tipos este año ya no están sobre la mesa y los analistas se inclinan más por cuatro reducciones de las tasas hasta finales de año. En estos momentos, la herramienta de FedWatch de CME da prácticamente por hecho que la Fed volverá a realizar una pausa el 20 de marzo y cree que el primer recorte llegará en mayo. Hace un mes, las probabilidades de que Powell y los suyos no bajaran los tipos de interés en marzo no llegaban al 20%, mientras que ahora son de casi el 85%.

Otros datos relevantes esta semana son el índice Redbook que se conocerá este martes. El jueves se publicarán las ventas minoristas, los datos de paro semanales y la encuesta del sector manufacturero de la Fed de Filadelfia. Finalmente, el viernes se conocerán las lecturas del índice de precios de producción y el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan.

RESULTADOS

Tampoco cabe perder de vista la temporada de resultados empresariales del cuarto trimestre y del conjunto de 2023 en el mercado estadounidense. Y es que hoy se confesarán ante los mercados gigantes como Coca-Cola o la juguetera Hasbro. De igual modo, en los próximos días darán a conocer sus cuentas importantes compañías como Shopify o Airbnb, entre muchas otras.

"Cabe señalar que la temporada de publicación de resultados trimestrales, que empezó bastante floja, ha ido a más a medida que avanzaba, especialmente en Wall Street, donde el 80% de las compañías que han publicado han sido capaces de superar lo esperado por los analistas y donde el crecimiento interanual del beneficio neto de estas compañías está sorprendiendo claramente al alza, lo que está ejerciendo como el principal catalizador de las alzas en estas bolsas", destacaba este lunes Fernández-Figares.

OTROS MERCADOS

En otros mercados, el euro se deprecia levemente frente al dólar (-0,02%, $1,0768). El petróleo sube con moderación. El Brent se sitúa en 82,71 dólares, mientras que el crudo West Texas cotiza a 77,65 dólares.

La onza de oro suma un 0,33%, hasta 2.039 dólares, mientras que la plata remonta un 1% y alcanza los 22,99 dólares.

El bitcoin no pisa el freno y conquista los 50.000 dólares, mientras que el ethereum se acerca a los 2.700.

El rendimiento del bono estadounidense a 10 años repunta hasta el 4,179%.