El mercado está viviendo una revolución en estos últimos compases de enero que algunos creen y esperan que sea pasajera pero que para otros es el germen de algo muy grande que se avecina y que va cambiar la forma de hacer las cosas del mercado a base de dinamitar los cimientos actuales.

El 'caso GameStop', con el grupo de foreros que se ha unido para hacerla subir 'a muerte', provocando pérdidas millonarias a los fondos que habían apostado a la baja por la empresa, tiene importantísimas implicaciones y ha generado reacciones de todo tipo. El trader Robinhood restringió este jueves las transacciones con GameStop y otras compañías también en el punto de mira de los foreros y ha sido objeto de fortísimas críticas, además de tener que afrontar una demanda colectiva por manipulación del libre mercado. El COE de Robinhood ha defendido su decisión alegando que no pueden permitir esta volatilidad y que deben acatar una serie de normas y restricciones a la hora de desarrollar su actividad.

La Casa Blanca está siguiendo de cerca esta situación. La demócrata Alexandria Ocasio-Cortez ha arremetido duramente contra las restricciones de Robinhood y otras plataformas impuestas a GameStop, afirmando que esta forma de actuar exige un escrutinio más cercano por parte de los reguladores y el Congreso de EEUU. Ocasio-Cortez dijo en una serie de tuits que estaría a favor de celebrar audiencias para aclarar qué ha ocurrido en relación con estas restricciones.

Y LLEGA MUSK

A todo esto se suma el CEO de Tesla, Elon Musk, que parece estar siguiendo muy de ceca todo lo que está sucediendo en torno a GameStop. Hace unos días propició que siguiera la fiebre compradora de los foreros al publicar un tuit con una sola palabra:"¡Gamestonk!". Ahora, después de ver lo que ha sucedido con Robinhood, Musk ha mostrado su apoyo a Ocasio-Cortez y ha vuelto a demostrar su odio a los bajistas.

"No puedes vender una casa que no tienes; no puedes vender un coche que no tienes, pero ¡¿puedes vender acciones que no tienes?! Esto es una mierda. La venta a corto es una estafa", ha afirmado tajante.

u can’t sell houses u don’t own

u can’t sell cars u don’t own

but

u *can* sell stock u don’t own!?

this is bs – shorting is a scam

legal only for vestigial reasons — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

En una serie de tuits publicados este jueves, Musk reiteró su animosidad a las venta en corto y pidió a sus seguidores que no respeten a los "apologistas de la operativa a corto".

La última burla hacia los vendedores en corto de Elon Musk se produjo en julio, cuando puso a la venta en Twitter pantalones 'cortos', a un precio absolutamente desorbitado, para reírse de los inversores que apuestan contra Tesla.