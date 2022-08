El rebote táctico que han experimentado las acciones de crecimiento ha sido "notable" en los últimos meses, pero aún no ha acabado. Así lo afirman los expertos de JP Morgan, que creen que el 'growth' aún tiene recorrido. De hecho, apuntan que es posible que "incluso hasta final de año". Por eso defienden que aún no es el momento de volver al 'value'.

En el último informe de estrategia en renta variable publicado por el banco estadounidense, los analistas del mismo recalcan que el rebote del 'growth', y del sector tecnológico en particular, se ha producido al calor de la inversión en los rendimientos de los bonos y por eso "es solo táctico, pero es probable que tenga algo más de recorrido". Por eso su consejo a los inversores es claro: mantener las acciones de crecimiento en las carteras un poco más y no lanzarse de cabeza al valor. Todavía no.

"Desde los mínimos, el crecimiento ha subido un 14% frente al valor en Estados Unidos, y un 11% en Europa. De la cesta de oportunidades de crecimiento que hemos identificado, varias han subido un 50% o más en los últimos 2-3 meses, y se trata de acciones con capitalizaciones de mercado significativas", apuntan estos analistas. No obstante, insisten en que aún no hay que lanzarse a por el 'value'.

En su opinión, la clave está en los rendimientos de los bonos a largo plazo. "El pico a mediados de año fue uno de los grandes catalizadores del repunte del estilo 'growth'. Tras una desaceleración inicial de 100 puntos básicos, del 3,5% al 2,5% en EEUU y del 1,8% al 0,8% en Alemania, los rendimientos de los bonos están tratando de volver a ser firmes", destacan. Sin embargo, en JP Morgan creen que el estancamiento generalizado "podría seguir hasta que el impulso de la actividad toque fondo, en algún momento del cuarto trimestre".

Sin olvidar, apuntan, que la Reserva Federal "tiene que dar un giro, pero es poco probable que lo haga antes de la reunión de septiembre, en la que podría anunciar otro movimiento de gran envergadura, de 50 a 75 puntos básicos". En este sentido, los analistas del banco recuerdan que la forma de la curva de rendimiento "debe volver a empinarse para que el valor vuelva a liderar" los estilos de inversión.

¿APOSTAR POR EL 'VALUE' TRAERÁ DEBILIDAD AL MERCADO?

Los expertos de JP Morgan analizan también las consecuencias de un posible cabio hacia el 'value', más sensible a la economía, y si el hecho de hacerlo podría provocar una nueva debilidad del mercado. "No necesariamente", responden. "En el primer semestre, el equilibrio entre crecimiento y política estaba empeorando, con un dólar más fuerte, y el sector tecnológico comenzó este año muy sobrecomprado, por lo que había claras sombras de 2001 en la configuración de las carteras".

Entonces, el valor funcionó a la baja, cayendo menos que el crecimiento. "Este contexto es probable que cambie a partir del cuarto trimestre. A medida que el impulso de la actividad cobra impulso, el 'value' podría volver a liderar, en un mercado que sigue subiendo. Después de todo, el factor valor y la dirección del mercado han estado históricamente correlacionados de forma positiva", concluyen los analistas del banco.