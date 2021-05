Sin tener altas torres, furiosos dragones, atribuladas princesas o caballeros de brillante armadura, el mercado puede parecer un cuento de hadas para más de uno. En este caso, nos interesa el de Hansel y Grettel y, concretamente, las migas de pan que, como hicieron aquellos niños en la tétrica historia de los hermanos Grimm, ahora dejan los inversores minoristas.

Los datos, como el algodón, no engañan. Según JP Morgan, los minoristas gozaron de un especial protagonismo en bolsa desde diciembre del 2020 (con una cuota del 28%, máximos históricos) hasta febrero de este año.

Tras su reciente espantada, que se extendió desde marzo hasta principios de mayo, los minoristas han vuelto a la carga y, según datos de Goldman Sachs, los títulos con un mayor volumen de negociación minorista acumulan una subida media del 5% desde el pasado 12 de mayo.

El ejemplo más claro es AMC Entertainment, prueba de que WallStreetBets, subforo de Reddit, no está muerto. La compañía se ha disparado hasta un 47% este jueves y acumula un rally del 1.200% desde el pasado mes de enero. Solo en esta semana, ha hecho perder 1.300 millones de dólares a los bajistas, según datos de S3 Partners.

QUÉ ESTÁN COMPRANDO LOS MINORISTAS EN EEUU

Más allá de AMC, y siguiendo en el top 5 de acciones estadounidenses con un mayor volumen de negociación minorista, nos encontramos con Workhorse Group, que se lleva un 35% de la atención y ha respondido con una subida del 2% en la última semana.

Por debajo están Fuelcell Energy (27% de volumen total y un alza del 11% en la semana), Lumen Tech (20% de volumen negociador y caídas del 2%) y Kinder Morgan (19% del volumen acompañado de una leve caída del 1%). La lista, que adjuntamos a continuación, sigue y engloba otros nombres como Tilray, Xerox, Under Armour, Ford, General Electric y Take-Two.

En qué invierten los minoristas. Fuente: Goldman Sachs.

Las migas también llegan al mercado de opciones. Aquí, los datos de Goldman Sachs apuntan a los cinco títulos con los que más negocian a futuro estos minoristas: EOG Resources, CarMax, Schulumberger NV, Fuelcell Energy y Truist Fin.