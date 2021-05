Bandera roja en las bolsas: aquí es donde debes invertir y tirarte a la piscina este verano

Pocas visiones inoculan tan bien el miedo en el cuerpo como una bandera roja que se yergue, orgullosa y temible, sobre una playa. En las bolsas también las hay, igual que chiringuitos, pero financieros, como bien sabe la CNMV. En Allianz Global Investors son conscientes del problema, y esto es lo que aconsejan hacer a los inversores.

Las bolsas están muy caras, especialmente la estadounidense. Lo dice Stefan Hofrichter, jefe de Economía y Estrategia Global para la gestora alemana.

"Las valoraciones altas son una de las 10 características que hemos identificado en una posible burbuja de renta variable y la mayoría muestran banderas rojas", alerta Hofrichter. En concreto, Wall Street se está acercando peligrosamente a niveles nunca vistos desde el estallido de la burbuja tecnológica, allá por finales de los años 90.

Como en casi todo en la vida, hay un 'pero'. En esta ocasión, protagonizado por la Fed. Y es que hasta que la Reserva Federal "comience a reducir su compras de bonos, probablemente en 2022, es muy posible que la burbuja de la renta variable estadounidense aumente aún más", reconoce el experto de Allianz GI.

DAR LA ESPALDA A EEUU, PERO NO MUCHO

Ante este escenario, no queda otra que seguirle la corriente al mercado, es decir, seguir apostando por activos de riesgo, "en especial las acciones value, que cotizan con un gran descuento frente a las growth", subraya. Además, para los más 'viajeros', la renta variable no estadounidense, especialmente la europea, nipona y la de los mercados emergentes, "está a un precio mucho más razonable".

Eso sí, Hofrichter no aconseja recortar drásticamente el peso de la bolsa estadounidense en cartera, sino llevar a cabo una pivotación gradual hacia otro tipo de mercados que ofrecen valoraciones más baratas y retornos, a priori, igual o más atractivos.

INFLACIÓN ALTA EN VERANO, PERO COYUNTURAL

Habrá inflación elevada en verano, pero será coyuntural, según Allianz GI, que la califica como un "ruido" que puede llegar a causar volatilidad en los mercados.

"El verdadero miedo que tiene el mercado es que la inflación se desboque y obligue a los bancos centrales a subir tipos. Ahí ya estaríamos hablando de algo serio, pero en Allianz consideramos que esto es ruido", explicaba recientemente el director de Desarrollo de Negocio de Allianz GI, Jesús Ruiz.