Morgan Stanley no confía en el repunte actual de las bolsas estadounidenses que ha llevado al Nasdaq y al S&P500 a marcar máximos anuales. Mike Wilson, director de inversiones y estratega jefe de acciones de EEUU del banco, cree que "este será un falso rally como el del verano pasado, por muchas razones", y una de ellas es que los resultados empresariales lo harán mucho peor de lo que el mercado prevé.

"Las estimaciones de beneficios del segundo semestre apuntan a una aceleración muy saludable. Esto contradice directamente nuestras previsiones, que siguen apuntando a la baja", comenta Wilson.

Morgan Stanley sigue confiando "plenamente" en su modelo, dada su precisión a lo largo del tiempo. "Hace un año empezamos a hablar de la próxima recesión de los beneficios y recibimos fuertes críticas, como hoy. Sin embargo, nuestro modelo ha demostrado ser bastante clarividente a tenor de los resultados y ahora prevé un resultado mucho más grave que el consenso", insiste Wilson. "Teniendo en cuenta su trayectoria histórica y más reciente, creemos que las estimaciones de consenso se alejan hasta un 20% para este año", advierte.

El mayor riesgo para los mercados ahora es que el aumento del techo de la deuda podría reducir la liquidez del mercado

Mike Wilson explica que básicamente Tecnología y Consumo son los únicos sectores alcistas en el año, en lo que considera un exceso de optimismo en torno a Tecnología fundamentalmente basado en la Inteligencia Artificial (IA). "Aunque creemos que la IA es real y que probablemente dará lugar a grandes eficiencias que ayudarán a combatir la inflación, es poco probable que evite la profunda recesión de beneficios que pronosticamos para este año", insiste.

A esto se suma que las valoraciones actuales no son atractivas. "No sólo las de los 10-20 primeros valores son caras. La mediana del PER de los valores del S&P500 es de 18,3 veces (en el 15% superior de los niveles históricos desde mediados de la década de 1990), la mediana del PER de los valores del S&P500 sin tecnología es de 18,0 veces (también en el 15% superior de los niveles históricos) y la prima de riesgo de la renta variable es de sólo 200 puntos básicos", indica.

OTRAS RAZONES POR LAS QUE DESCONFIAN DEL RESPUNTE ACTUAL

Hay "otras razones por las que desconfiamos del repunte actual", dice Wilson. Así, explica que el mercado de renta variable está valorando ahora los recortes de la Reserva Federal (Fed) antes de finales de año sin implicaciones materiales para el crecimiento. Sin embargo, los economistas de Morgan Stanley creen que la Fed sólo recortará los tipos si se entra definitivamente en recesión, o si aumentan las tensiones en el sistema bancario y/o se deterioran significativamente los mercados de crédito. "Es más, los recortes de la Fed que se barajan actualmente suponen implícitamente que la inflación caerá al menos al 3%. Eso es posible, pero no sin implicaciones significativas para el crecimiento", avisa el director de inversiones y estratega jefe de acciones de EEUU del banco.

También existe la presunción de que la situación bancaria no empeorará y se convertirá en sistémica. "Aunque no creemos que estemos en 2008-2009, sí pensamos que acelerará la contracción del crédito que ya era probable que comenzara a finales de año, basándonos en las encuestas de agentes de crédito de enero", indica el estratega.

En cuanto a otros posibles riesgos, se da por hecho que la guerra en Ucrania y la situación respecto a Taiwán no se agravarán, lo que podría no ser así.

Por otro lado, aunque el consumidor se ha mostrado bastante resistente frente a una serie de vientos en contra, están apareciendo algunos indicios de que esta fortaleza puede estar finalmente desapareciendo, comenta Wilson. "Según nuestras últimas encuestas, las intenciones de gasto discrecional se han ralentizado, incluso entre los consumidores de gama alta", afirma.

Finalmente, aunque la resolución del problema del techo de la deuda elimina un riesgo de mercado a corto plazo, nunca se previó una dislocación importante y el mayor riesgo para los mercados ahora es que el aumento del techo de la deuda podría reducir la liquidez del mercado debido a la considerable emisión del Tesoro que se espera durante los seis meses posteriores a su aprobación.

OJO AL CATALIZADOR QUE PONDRÁ FIN AL RALLY

Para concluir, Mike Wilson avisa de que la aprobación del techo de deuda "puede ser, irónicamente, el catalizador que ponga fin a este rally del mercado bajista, ya que conduce a una contracción de la liquidez".

"Así pues, es la imagen especular de las quiebras bancarias de marzo, que resultaron ser la mala noticia que condujo a un aumento de la liquidez por parte de la Fed/FDIC y una buena noticia para los mercados. Cuidado con una falsa ruptura cuando los mercados alcancen máximos con buenas noticias", concluye Wilson.