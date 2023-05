La secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, ha vuelto a pedir a republicanos y demócratas un acuerdo para elevar el techo de la deuda o de lo contrario el país incurrirá en el impago. De hecho, ha dicho que la situación será tan difícil que habrá que elegir qué facturas quedan sin pagar si no hay acuerdo para el 1 de junio, fecha en la que Yellen estima que el país se quedará sin dinero. Sin embargo, los expertos de Goldman Sachs dan un periodo de gracia a Estados Unidos, ya que opinan que el 'default' llegará el 8 o 9 de junio.

En una entrevista en 'NBC News', Yellen insistió en la fecha límite que ha puesto: el 1 de junio. Ese día, indicó, EEUU se quedará sin dinero y entonces "habrá que tomar decisiones difíciles sobre qué facturas quedarán sin pagar" si el Congreso y la Casa Blanca no son capaces de llegar a un acuerdo para elevar el techo de la deuda.

"Indiqué en mi última carta al Congreso que esperamos no poder pagar todas nuestras facturas a principios de junio y posiblemente tan pronto como el 1 de junio. Y seguiré informando al Congreso, pero desde luego no he cambiado mi valoración", afirmó Yellen. "Así que creo que es un plazo difícil", comentó. El tiempo corre en contra, y es que quedan menos de dos semanas para que se produzca la situación que vaticina la secretaria del Tesoro.

Yellen no cree que el plazo se pueda estirar mucho más allá (algunas pagos vencen el 15 de junio) antes de que EEUU caiga, irremediablemente, en el impago de sus deudas. "Mi valoración es que las probabilidades de llegar al 15 de junio, pudiendo pagar todas nuestras facturas, son bastante bajas".

Sin embargo, los expertos de Goldman Sachs sí que dan a EEUU un periodo de gracia algo mayor que el que ha puesto sobre la mesa la secretaria del Tesoro. En su opinión, es probable que el país no entre en 'default' hasta una semana después de lo previsto por Yellen. "Nuestra suposición ahora mismo es que la fecha límite real es probablemente más bien el 8 o 9 de junio, que es cuando corren el mayor riesgo", dijo Alec Phillips, economista jefe de política en el banco, en una entrevista a 'Bloomberg TV' el viernes.

Cree por ello este analista que las negociaciones se podrían demorar por ello, aunque considera que no sería lo adecuado, ya que los cálculos sobre la fecha del 'default' no son exactos, y están muy condicionados por la cantidad de impuestos y otros ingresos que recauda el Gobierno estadounidense frente a cuánto gasta". "Esperar al último minuto no es necesariamente la decisión correcta, aunque pensamos que quizá podrían tardar un poco más", apuntó Phillips.

Aunque Yellen espera que se pueda llegar a un acuerdo antes de que empiece el mes de junio. "Nos tomamos muy en serio el techo de deuda como una limitación a nuestra capacidad de pagar las facturas que van venciendo", dijo, e insistió en que su hipótesis es que "si no se eleva el techo de la deuda, habrá que tomar decisiones difíciles sobre qué facturas quedarán sin pagar".

Este lunes el presidente de EEUU, Joe Biden, y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, se reúnen en persona en la Casa Blanca para reanudar las negociaciones en torno al techo de la deuda, después de que los republicanos detuviesen las conversaciones a finales de la pasada semana. Este domingo McCarthy dijo haber mantenido una llamada "productiva" con Biden que hizo que miembros de ambos partidos reanudasen ayer mismo las negociaciones y que ha propiciado el encuentro que tendrá lugar hoy.

Estados Unidos alcanzó el límite legal de deuda en enero y ha recurrido a "medidas extraordinarias" para pagar las facturas desde entonces, pero Yellen ha avisado de que ya no hay posibilidad de seguir haciéndolo y que por eso es importante que se llegue a un acuerdo, aunque de momento la Casa Blanca y los republicanos siguen estancados tras semanas de negociaciones.