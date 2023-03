"Los mercados siguen estando a un titular negativo de sufrir otra fuerte caída". Esta contundente frase del siempre acertado Michael Hewson, director de análisis de CMC Markets en Londres, resume a la perfección el sentimiento actual en los mercados. Hay un deseo de que la crisis bancaria acabe ya, pero hay inclinación a pensar que no lo hará. Por eso, aunque asistimos a rebotes en las bolsas, éstos son cautelosos y de una magnitud claramente inferior a las caídas, mucho más potentes.

Los inversores están 'con las barbas en remojo', esperando que llegue el nuevo susto que podría acabar llegando. Porque, aunque Estados Unidos ya haya encontrado un comprador para lo que quedó del quebrado Silicon Valley Bank (SVB), aunque Europa haya forzado al rescate de Credit Suisse por parte de UBS, y aunque se sucedan las declaraciones subrayando la fortaleza de los sistemas financieros a ambos lados del Atlántico, cuesta creer que una crisis bancaria de la magnitud de la que ha estallado puede frenarse tan rápido.

Los inversores están 'con las barbas en remojo', esperando que llegue el nuevo susto

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha insistido estos días en que es improbable que las turbulencias financieras se trasladen al mercado español, mientras que el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, aseguró este martes que los bancos británicos están bien situados para apoyar la economía.

Junto a las autoridades y Gobiernos, muchos analistas remarcan también el carácter transitorio de esta crisis, subrayando que es muy distinta a la que se vivió en 2008 y que está motivada por la mala gestión de algunos bancos. Esto quiere decir que se trataría de problemas puntuales en bancos puntuales, y que un contagio que vaya más allá no tendría sentido porque esos mismos problemas no los tienen otras entidades.

El presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Andrea Enria, reconoce que "la inquietud entre los inversores es una preocupación" en relación con la caída de las acciones de Deutsche Bank del viernes pasado, y se muestra preocupado porque éstos están nerviosos y pueden asustarse más de la cuenta ante determinados acontecimientos.

HAY QUE DAR EL CARPETAZO DEFINITIVO

Juan José Fernández-Figares, director de análisis de Link Securities, cree que aún hay que dar el carpetazo definitivo a esta crisis y coincide con Hewson en que "cualquier noticia o rumor sobre la potencial debilidad de una nueva entidad va a provocar nuevos sobresaltos en las bolsas".

Al mismo tiempo, considera que la rápida intervención de los reguladores en EEUU y las muestras insistentes de apoyo al sector bancario por parte de los bancos centrales y de algunos políticos "han sido claves para que esta crisis de confianza, de momento, no se haya descontrolado".

Añade Fernández-Figares que las fuertes caídas que han experimentado los bancos han dejado interesantes oportunidades de inversión. No obstante, aconseja cautela hasta que la situación de crisis no se dé por concluida.

"NO NEWS IS GOOD NEWS"

El mantra del sector bancario, después de lo que ha ocurrido con Silicon Valley Bank, Signature Bank, Credit Suisse y Deutsche Bank, ha pasado a ser el 'no news is good news', es decir, 'la ausencia de noticias son buenas noticias'. Mientras no se publique nada negativo sobre los bancos, las cosas irán calmándose, y hace falta que esto suceda durante el tiempo necesario como para que la crisis se dé por concluida.

También puede ocurrir que, después del Covid, la guerra en Ucrania, la crisis energética y ahora la bancaria, esta última crisis acabe muriendo por la aparición de otra preocupación. Es así de triste, pero es así. Las bolsas no saben vivir sin problemas.