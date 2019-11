Wall Street está abonado a los máximos históricos en las últimas semanas. Los índices estadounidenses son el mayor indicador de esa algarabía que se impone en los mercados tras meses de contener la respiración ante amenazas como la guerra comercial. El optimismo vuelve a campar a sus anchas por las bolsas... pero su buen hacer no engaña a nadie. "La economía estadounidense no está tan bien", señala Jeffrey Bartash, de 'MarketWatch'. Y razón no le falta.