Cada vez que hay una corrección entra dinero al mercado, lo que quiere decir que los inversores están aprovechando las caídas para comprar mientras persiste el sentimiento optimista en la renta variable. Más allá de los sustos puntuales, las bolsas están tranquilas y siguen avanzando a ritmo lento, pero firme. Los inversores parecen confiar en que esta tendencia continuará y, por eso, tras el fuerte retroceso del martes, los alzas se han impuesto claramente este miércoles y jueves.

¿Es interesante entonces aprovechar los descensos en los índices para tomar posiciones? Los expertos de Bolsamanía creen que estamos ante un momento más de 'mantener' posiciones que de incrementarlas.

"¿Comprar ahora, cuando el Dax sube un 35% desde octubre? Es llegar muy tarde al mercado", afirma José María Rodríguez, analista de Bolsamanía. En su opinión, antes de entrar habría que esperar a una corrección algo más profunda. "Una caída de alrededor del 5% o así, que no se puede descartar", añade Rodríguez, quien insiste en la recomendación que lleva repitiendo durante meses: "Sobre todo hay que invertir en Wall Street y en el Dax. España, nada".

Entre los valores que le gustan especialmente destaca LVMH, que continúa marcando máximos históricos un día tras otro. "Es una empresa muy buena, y ASML es su equivalente tecnológico en Holanda", explica.

Gisela Turazzini, CEO de Blackbird Bank, cree que los precios deberían ajustarse "algo más" en el corto plazo, "por lo tanto permaneceríamos al margen para nuevas posiciones operativas". Eso sí, hay compañías puntuales, como Solaria, "que podrían darnos la opción de entrar tras corregir un 50% desde sus máximos", apunta.

"¿QUÉ CAÍDAS?"

César Nuez, analista de Bolsamanía y responsable de Trader Watch, entiende que esos fuertes recortes que se han visto a principios de esta semana no pueden considerarse en sí importantes teniendo en cuenta de dónde venimos, por lo que tampoco los ve como una oportunidad de nada. "A pesar de los descensos puntuales, el Ibex sigue consolidando en las inmediaciones de los máximos del año", remarca. En su opinión, la oportunidad para entrar llegaría con la rotura de esos máximos (8.740 puntos).

Algo similar opina Gerardo Ortega, creador de Trader Secrets y colaborador de CMC Markets, quien considera que no se puede hablar de caídas cuando lo que ha habido es una corrección muy puntual. "¿Qué caídas? No ha habido caídas, no ha pasado nada", afirma tajante, especialmente cuando el viernes pasado las bolsas europeas conseguían máximos del movimiento alcista. "Lo que ha pasado es muy habitual. Además, hay que tener en cuenta que las posiciones que pueda tener un inversor en cartera van mucho más allá... son a medio plazo", remarca.

El Ibex se derrumbó un 2,8% este martes tras subir un 1% el lunes. El miércoles volvió a avanzar un 0,7% y este jueves cerró con alzas del 1,61%. La semana está siendo muy movida si se compara con lo que llevamos del mes de abril y con lo que vienen haciendo las bolsas desde mediados de marzo.

Estos últimos movimientos más volátiles deben enmarcarse siempre en el contexto de las fuertes alzas que llevan experimentando los índices desde comienzos de año y que llevan a los analistas a ser prudentes y a apostar más por mantener posiciones frente a aumentarlas en el momento actual. El Ibex, el más rezagado de los índices del Viejo Continente, se anota cerca de un 7% en el año, el Dax, un 11,5%, el Cac casi un 13% y el EuroStoxx, un 12,9%. En Estados Unidos, las subidas oscilan entre el 11% en Dow y S&P y el 8% en el Nasdaq.