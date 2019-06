El Ibex y el resto de bolsas arrancan junio con más caídas

Los índices europeos comienzan el mes con abultados descensos

Comienza un nuevo mes pero parece que nada cambia. Los índices caen con fuerza (Ibex: -0,83%. 8.931 puntos) en lo que supone una extensión de los importantes descensos que se han visto en las bolsas mundiales en el mes de mayo. "Yo creo que deberíamos ver un cierto rebote... pero para seguir cayendo", señala José María Rodríguez, analista de Bolsamanía. De momento, parece que el rebote se resiste a llegar y el Ibex está dejando atrás el soporte que tiene en los 8.940 puntos.

La semana va a estar marcada por dos asuntos: el Brexit y lo que tenga que decir el Banco Central Europeo (BCE) este jueves. El Brexit pasará a un primer plano de la mano de la inoportuna visita de Donald Trump a Reino Unido que podría contribuir a tensionar aún más las cosas. No debe olvidarse que Trump es partidario de un Brexit duro y que ya ha anticipado que, además de con Theresa May, tiene intención de reunirse con Borish Johnson y con Nigel Farage, ambos inclinados también por esta opción. Asimismo, este viernes May dimitirá como líder del Partido Conservador, dando el pistoletazo oficial de salida a la carrera por ocupar su puesto y, por ende, el de primer ministro.

En cuanto al BCE, como siempre, lo que tenga que decir el organismo y su presidente, Mario Draghi, se mirará con lupa y se convertirá, a buen seguro, en catalizador de los mercados. Los expertos hablan de una reunión "importante".

"Se espera que el discurso del banco central se vuelva más negativo y que, por tanto, el Consejo se muestre dispuesto a intervenir con nuevas medidas acomodaticias", indican los analistas de Link Securities en su informe diario. "Para empezar, se espera que se anuncien las características de las subastas de liquidez ilimitada (TLTRO) que se empezarán a implementar en septiembre. No descartamos algún otro anuncio, al menos una 'declaración de intenciones' en este sentido para combatir la baja inflación, algo que puede terminar convirtiéndose en un problema", añaden estos expertos.

Mientras tanto, sigue coleando el anuncio hecho por Donald Trump a finales de la semana pasada, cuando comunicó aranceles sobre México. Todo esto, mientras las relaciones entre China y EEUU siguen tensionándose, alejando cada vez más un acuerdo. La preocupación por todo este asunto es el mayor elemento de presión ahora mismo sobre los mercados. El petróleo también lo sufre, y este lunes se están viendo caídas del 1%.

Otro elemento de incertidumbre es la situación política en Europa. Italia preocupa, y preocupa también Alemania después de la dimisión de Andrea Nahles, líder del partido socialdemócrata alemán, tras los malos resultados en las europeas.

En cuanto a los datos de la jornada, atentos a los PMI manufactureros en Europa.