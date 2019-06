El Ibex anula sus pérdidas gracias a la subida de la banca y a la espera de la Fed

Draghi y Trump animaron los mercados el martes

El Ibex ha cerrado con una caída del 0,1% que le ha permitido mantener los 9.200 puntos. El selectivo español, en línea con la mayoría de plazas europeas ha sido incapaz de alargar el rebote en el gran día de la Fed. Y todo, después de una sesión de menos a más para las bolsas que acabaron la jornada del martes con importantes ganancias, al igual que Wall Street que puso fin a la sesión cerca de máximos históricos. El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, y el de EEUU, Donald Trump, animaron a los mercados que hoy esperan que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, no decepcione.

Los valores que más han subido este miércoles son los bancos, a la cabeza BBVA (+2,2%) y Sabadell (+2%) pero también Santander ha subido un 1,2%. Mientras Bankia y Bankinter lo han hecho con subidas más moderadas. La otra cara de la moneda ha sido IAG que ha caído un 2,5% entre la corrección tras dispararse un 5% este martes y un informe de HSBC en el que augura más profit warnings para las aerolíneas. Pero también han corregido las utilities y Enagás se ha dejado un 2%; Iberdrola, Endesa y Naturgy más de un 1%.

Los inversores han optado hoy, en su mayoría, por la recogida de beneficios después de las importantes subidas en la víspera, de más del 1% en todos los mercados. El rebote vino servido por Draghi, quien dejó bien claro que al BCE no se le ha acabado la munición y estudia embarcarse en una nueva ronda de compras de activos o bajar los tipos. El mercado empieza a descontar un recorte de 10 puntos básicos antes de que el italiano acabe su mandato.

El resto de bolsas europeas han optado en esta jornada por la cautela a la espera de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) que afronta este miércoles una de sus citas con los mercados más complicadas de los últimos años. Esto pese a la situación de pleno empleo que disfruta EEUU, gracias al ciclo económico expansivo más largo de su historia y en un escenario de nulas presiones inflacionistas. Así las cosas, solo Milán (0,3%) y París (+0,1%) han subido moderadamente, mientras Fráncfort ha perdido un 0,1% y Londres un 0,5%.

ENCUENTRO DE TRUMP Y XI

Las bolsas asiáticas, por su parte, se han embarcado en su particular fiesta, celebrando esta madrugada el anuncio de Trump de que habrá encuentro con su homólogo chino, el presidente Xi Jinping. La bolsa de Hong Kong ha rebotado con fuerza y ha subido cerca de un 2,5%, mientras que en los parqués de la China continental, Shanghai lo ha hecho un 1,60% y un 2,39% el de Shenzhen.

El verde también se ha impuesto en el resto de continente, con un alza del 1,81% en el Nikkei, ante la perspectiva de que la reunión entre ambos mandatarios en la cumbre del G20 de finales de mes en Osaka active las negociaciones comerciales.

En el mercado de las divisas, el yuan ha subido con fuerza contra el dólar tanto en Hong Kong como en el continente, con un máximo en las 6,90 unidades. Contra el euro, el billete verde se mantiene en máximos de dos semanas antes de la Fed, por encima de los 1,12 dólares que tocó el martes. Mientra la libra sigue atrapada en mínimos de cinco meses después de una nueva votación en el partido 'torre' que ha ratificado a Boris Johnson como el favorito para alzarse con el liderazgo de los conservadores británicos.

ANÁLISIS TÉCNICO

"Sesión tranquila la de este miércoles" a la espera de la reacción de los índices tras las palabras de Jerome Powell esta tarde, señala José María Rodríguez, analista de Bolamanía.com.

"El gráfico sigue mostrando buenas maneras, aunque en la medida en que no saltemos en precios de cierre por encima de los 9.335 puntos no tendremos nada". Lo que no quita para recordar "que lo que tenemos delante es un potencial 'cabeza y hombros' invertido que si finalmente se confirmara debería lanzarle, incluso, por encima de los máximos anuales (9.588)", añade.

Eso sí "con el permiso de la importante resistencia que, además, tenemos en el hueco bajista (diario y semanal) de los 9.410 puntos". Nuestros vecinos "están mucho más fuertes, ya que cotizan a un 1% de los máximos anuales, mientras que nosotros estamos a casi un 4% de los niveles homólogos". Y el principal índice del mundo, el S&P 500, "cotiza también a un 1%, pero de los máximos históricos" concluye el experto.

MATERIAS PRIMAS

Por su parte, en el mercado de materias primas, el petróleo, que subió ayer por las tensiones derivadas del comercio internacional ha optado este miércoles por suaves recortes. El Brent en 62,1 dólares por barril y el WTI en 53,8. Mientras que la OPEP ha anunciado que busca reunirse en la primera semana de julio con el fin de plantearse una política algo más agresiva en el recorte de la oferta, ya que la demanda también está reduciéndose.