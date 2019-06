Donald Trump anticipa que se reunirá con Xi Jinping en la cumbre del G20 en Japón

"He tenido una muy buena conversación telefónica con el presidente Xi. Tendremos una reunión extensa la próxima semana en el G20 en Japón. Nuestros respectivos equipos comenzarán las conversaciones antes de nuestra reunión", ha confirmado el presidente americano.

Had a very good telephone conversation with President Xi of China. We will be having an extended meeting next week at the G-20 in Japan. Our respective teams will begin talks prior to our meeting.