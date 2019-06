El Ibex y el resto de bolsas, ávidos de lo que tenga que ofrecer Draghi

Los futuros, de momento, cotizan planos

Llega Mario Draghi con sus estímulos y su política monetaria acomodaticia y todo indica que el mercado -empezando por los bancos- lo va a recibir con alegría. Pero mucho ojo porque, por un lado, el italiano podría quedarse corto respecto a lo mucho que parece esperarse. A ver qué es lo que insinúa sobre los tipos y sobre más medidas de estímulo. Y, segundo, porque no es la primera vez que el impacto de las medidas de los bancos centrales, también del BCE, dura lo justo y las bolsas vuelven a retomar las caídas. Al fin y al cabo, más medidas de estímulo significa, en la práctica, que las cosas siguen mal.

Así pues, muy pendientes de lo que anuncie el BCE a partir de las 13:45 horas y especialmente de todo lo que tenga que decir Mario Draghi a partir de las 14:30 horas. De momento, las operadoras optan por el 'esperar y ver' y los futuros vienen planos. Cabe destacar que ayer Wall Street finalizó la sesión con subidas del 0,7% de media mientras que en Asia han dominado los números rojos esta madrugada.

Los bancos europeos -también los españoles- recibirán lo que tenga que contar Draghi en un momento técnico claramente débil. "Los bancos siguen siendo bajistas", recalca José María Rodríguez, analista de Bolsamanía. "El sectorial bancario europeo se ha dejado desde los máximos de abril casi un 20%. Eso lo dice todo", subraya este experto. Recordamos que Santander tiene soporte en los 3,89 euros y BBVA en los mínimos de este mes, 4,77 euros.

La decisión del BCE llega en un momento en el que los bancos centrales han vuelto a recuperar el protagonismo. El mercado está esperando que se materialice ese giro en las políticas monetarias que el caso de la Reserva Federal (Fed) se espera llegue a través de una baja de tipos (como mínimo) este año.

Mientras tanto continúan los mismos problemas de siempre, como las tensiones comerciales de EEUU con China y México. Ayer se reunieron representantes estadounidenses con mexicanos para intentar evitar los aranceles del 5% que EEUU quiere imponer a todos los bienes provenientes de México a partir del próximo 10 de junio. Las conversaciones no lograron un acuerdo, aunque parece que hay 'buena sintonía'. El presidente estadounidense, Donald Trump, escribió en Twitter que se había avanzado pero que "no era suficiente". Trump ha recalcado que si no se llega a un acuerdo, los aranceles comenzarán el lunes. Sin embargo, hay senadores republicanos que han indicado recientemente que no están de acuerdo con esta decisión.

Además del BCE, hoy la agenda incluye el PIB de la Zona Euro.