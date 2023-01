“La paridad USD/BRL y los tipos de interés pueden sufrir con la salida de posiciones en la moneda nacional y la recogida de más primas por parte de los inversores para protegerse del empeoramiento de la percepción de Brasil”, asegura Eduardo Moutinho, analista de Ebury.

Según este experto, aunque el reto fiscal para 2023 en Brasil ya era “sobradamente conocido”, ahora hay que sumar el riesgo institucional. “Sabemos que los inversores extranjeros huyen de este tipo de riesgos, con lo que ahora no debería ser diferente. Brasil ya tiene un historial negativo de agitación política que ha afectado gravemente a sus activos en el pasado”, explica.

En este sentido, Moutinho cree que es “probable” que el flujo de capital de compradores extranjeros que entró en el mercado brasileño recientemente se deshaga y recomienda a los inversores "esperar hasta que el escenario político y fiscal se alinee”.

Por su parte, el equipo de análisis de Renta 4 recalca que el asalto a las instituciones brasileñas, “si bien no tiene visos de ir a más, podría generar volatilidad en los valores más expuestos al país”. Por otra, los expertos de Bankinter afirman que “la noticia es negativa” y añaden que “el asalto de Brasilia recuerda al del Capitolio de EEUU hace dos años”.

Los distintos mandatarios a ambos lados del Atlántico han condenado con rotundidad el ataque de los partidarios de Bolsonaro al Congreso brasileño, aunque los aliados internacionales de la derecha brasileña se han mostrado más tibios en su condena. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha condenado “el asalto a la democracia y la transferencia pacífica del poder en Brasil” y ha mostrado su apoyo a las instituciones democráticas de Brasil, al tiempo que ha recordado que “la voluntad del pueblo brasileño no debe ser socavada”.

I condemn the assault on democracy and on the peaceful transfer of power in Brazil. Brazil’s democratic institutions have our full support and the will of the Brazilian people must not be undermined. I look forward to continuing to work with @LulaOficial.