Los inversores permanecen muy atentos a los acontecimientos que se están produciendo en la economía más grande de América Latina y miran con preocupación el devenir de una situación que trae a la mente el asalto al Capitolio de EEUU.

El mercado también presta especial interés al comportamiento que tenga durante la sesión el Bovespa, el indicador de referencia de la bolsa brasileña, cuyos futuros caen un 0,8%.

"La paridad USD/BRL y los tipos de interés pueden sufrir con la salida de posiciones en la moneda nacional y la recogida de más prima por parte de los inversores para protegerse del empeoramiento de la percepción para Brasil", asegura Eduardo Moutinho, analista de Ebury. "Es probable que el flujo de capital de compradores extranjeros que entró en el mercado brasileño recientemente se deshaga, y los inversores deberían esperar hasta que el escenario político y fiscal se alinee”, indica el experto.

Las protestas se han saldado con la detención de más 400 personas hasta el momento. Asimismo, el Supremo ha ordenado el desmantelamiento de las acampadas de los partidarios de Bolsonaro en 24 horas, de lo contrario tomará medidas contra las autoridades responsables. El Tribunal, del mismo modo, ha exigido el desbloqueo de las principales autovías del país, ocupadas por la turba, a lo largo del día.

Los principales líderes internacionales no se han hecho esperar y han manifestado su férrea oposición a los hechos y su defensa a la democracia brasileña.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó "el asalto a la democracia y la transferencia pacífica del poder en Brasil". "Las instituciones democráticas de Brasil tienen todo nuestro apoyo y la voluntad del pueblo brasileño no debe ser socavada".

