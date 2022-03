Después de hundirse un 9% en el acumulado de la semana pasada, el Ibex se desploma un 5% este lunes, una fortísima caída que le deja 'a tiro de piedra' del soporte clave de los 7.200 puntos y a un 20% de los mínimos de la pandemia del Covid-19. La presión de los precios energéticos se deja notar este lunes de manera especial por el petróleo, disparado (marca máximos de 2008) ante las posibles sanciones de Estados Unidos a las exportaciones rusas. La situación se complica por momentos, especialmente para Europa, y los índices se hunden.

El selectivo español es el peor de Europa, con un derrumbe liderado por los valores del sector turístico. IAG se deja cerca de un 11% y Meliá, un 9%. Los bancos también lo están haciendo muy mal, con caídas del 9% para Sabadell y de alrededor del 8% para Bankinter o Santander (que ha anunciado este lunes que no hará nuevos negocios con empresas rusas). Otro peso pesado del Ibex, Inditex, se hunde y roza mínimos de la pandemia tras anunciar este fin de semana que cierra temporalmente sus tiendas en Rusia. Credit Suisse ha recortado hoy su precio objetivo hasta los 21 euros desde los 26 euros previos. Ahora mismo cotiza a 18,6 euros.

El resto de índices europeos pierden un 4,5% de media. El sector bancario europeo (EuroStoxx Banks) se desploma cerca de un 9%.

La mayor parte de los valores del Ibex están cayendo entre un 4% y un 10%. Cie Automotive (-7%), ACS (-,3%), ArcelorMittal (-6%)... son otros ejemplos de los desplomes.

En el lado positivo sólo aguantan dos títulos, Solaria (+3,8%) y Siemens Gamesa (+1,15%). Las renovables siguen sacándole partido bursátil al conflicto a medida que las energías limpias cobran fuerza como alternativa a los altísimos precios del crudo.

"Los inversores no le ven final a la invasión de Ucrania por parte de Rusia mientras cobra más fuerza la posibilidad de que se pueda extender el conflicto (...) Lo peor de todo es que no se vislumbra el final de todo eso. No hay ningún catalizador futuro que nos lleve a mirar al mercado con algo de esperanza. Más bien todo lo contrario. Ya sabemos por experiencia que, si hay algo que odian los mercados, son las dudas, la incertidumbre. Y mientras éstas siguen ahí solo cabe seguir cayendo, con sus rebotes contra tendencia (fases de reacción) que siempre se producen", señala José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"Nuestro objetivo para el Ibex está en los 7.200 puntos. El mínimo visto hasta ahora está en los 7.287 puntos. Por aquí podría comenzar a rebotar con cierta fortaleza", añade Rodríguez. "Es muy importante cerrar el hueco bajista de hoy para tener la primera señal de fortaleza, que en el caso del Ibex implica cerrar por encima de los 7.721 puntos. Este escenario es extensible al resto de Europa", precisa.

En cuanto a lo que puede pasar con los índices, Rodríguez reconoce que es muy difícil de predecir porque ninguna de las guerras que se han vivido en las últimas décadas ha sido llevada a cabo por un país que es potencia nuclear. Ese es el problema que tienen los mercados, que Rusia es la artífice de esta guerra, por eso las bolsas no logran subir, recuperar.

"Sigue siendo todo fuertemente bajista. Wall Street está muchísimo más fuerte que el resto de Europa, sólo hay que ver los saldos de la semana pasada", concluye.