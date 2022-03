Difícil arranque de semana para el sector bancario. Las entidades españolas y europeas se hunden en bolsa arrastradas por la guerra en Ucrania. Sabadell cede más de un 8%, Bankinter más de un 6%, Santander un 5,6%, CaixaBank más de un 5% y BBVA cerca de un 5,5%.

"El sector financiero teme una nueva recesión y duda del pronto endurecimiento monetario", señalan desde XTB. De hecho, el sector bancario europeo se deja de media este lunes un 8%.

"La guerra de Rusia y Ucrania impactará negativamente en el crecimiento económico de Europa y de todo el mundo, por lo que un menor crecimiento y una elevada inflación y en aumento es el peor escenario económico que se puede tener, ya que los bancos centrales tienen que subir tipos para frenar la escalada de los precios en vez de introducir políticas monetarias expansivas que han sido el antídoto en las crisis anteriores que hemos vivido", comentan los analistas de IG.

El fuerte aumento de los precios tanto del petróleo como del gas han suscitado preocupaciones sobre el impacto en el crecimiento económico mundial y la inflación, en particular con muchos de los principales bancos centrales del mundo que buscan subirlos tipos de interés para hacer frente al aumento de los precios al consumidor.

El Banco Central Europeo (BCE) se reúne a finales de esta semana y los precios de las materias primas al alza complican el panorama de la política del banco central.

Entre las entidades españolas, precisamente Santander ha emitido este lunes un comunicado en el que hace una valoración de la guerra en Ucrania y en el que asegura que "no haremos nuevo negocio con empresas rusas" tras la invasión de Moscú. Además, afirma que "no tiene presencia ni apenas exposición directa" en Rusia y Ucrania. "Estamos en permanente contacto con las autoridades, en particular con las europeas, y aplicando las sanciones internacionales", remarca la entidad que preside Ana Botín, que "condena la invasión y se solidariza con los ciudadanos de Ucrania".