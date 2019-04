Caídas contenidas en el Ibex tras el triunfo de Sánchez: bien los bancos; mal las eléctricas

Históricamente, e independientemente de quién gane, la bolsa española cae tras unas elecciones

El Ibex se deja un 0,7% en estos momentos. Las subidas que están registrando los bancos, que estarían recibiendo positivamente la menor incertidumbre y el continuismo político, compensan los recortes en Ence y en las eléctricas. Los analistas se muestran conformes con este resultado que supone el triunfo de un partido "tradicional" y evita tener que repetir elecciones. El resto de plazas europeas cotizan hoy con ligeros descensos.

La bolsa española parece que quiere cumplir con la tradición, y es que, históricamente, e independientemente del resultado electoral, cae los lunes tras una elecciones generales. Además, este resultado electoral -pese a que todo indica que Podemos, un partido que no gusta al mercado, va a formar parte del Gobierno- no es el peor para el Ibex. El peor hubiera sido tener que repetir comicios, con la incertidumbre que esto supone, y eso no ocurrirá finalmente.

Los expertos consultados por Bolsamanía destacan que este resultado asegura la gobernabilidad de España y también que supone continuismo político. Todo esto suma favorablemente, como el hecho de que haya ganado un partido tradicional, según explican, lo que siempre es preferible al triunfo de nuevas formaciones con planteamientos más radicales. También recuerdan que el próximo 26 de mayo hay elecciones europeas, municipales y autonómicas y que todo va a estar relativamente parado hasta que éstas pasen.

Así las cosas, los inversores están este lunes con un ojo en el resultado electoral y el otro en las novedades más económicas y empresariales que vayan conociéndose. En este sentido, Bankia (+1,8%) ha publicado sus resultados, con una caída del beneficio hasta marzo del 10,8%, hasta los 205 millones de euros. Recuerden que BBVA también anunciará hoy los suyos al cierre del mercado.

Arranca así una semana en la que los resultados van a seguir siendo protagonistas (Santander y CaixaBank publican mañana) y en la que habrá otras citas de interés, como la reunión del la Reserva Federal (las conclusiones se conocerán este miércoles, con todas las bolsas europeas cerradas por la celebración del Día del Trabajador). El jueves haya reunión del Banco de Inglaterra y el viernes se publicará el Informe de Empleo en EEUU (junto con el IPC de la Zona Euro).

Técnicamente, el Ibex sigue pegado a los 9.500 puntos, con soporte en los 9.360 puntos y resistencia en los 9.600 puntos.