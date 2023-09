¿Durante cuánto tiempo más interpretarán las bolsas lo 'malo' como algo 'bueno'? Es la pregunta que lanzan los expertos de JP Morgan, que destacan que "siguen abriéndose divergencias entre los resistentes mercados de valores y el debilitamiento del flujo de datos". Sin embargo, creen que esta situación podría cambiar dentro de poco.

Como dicen, "la recuperación del PMI manufacturero, que era el consenso desde hace meses, sigue siendo difícil de alcanzar, y también hay señales de debilitamiento en los servicios". A esto hay que añadir que "no se está logrando una convergencia regional, Europa decepciona aún más y China se mantiene mixta".

Además, el Eurostoxx 50 "no ha ido a ninguna parte desde hace medio año y está rezagado con respecto a EEUU desde mayo", precisamente cuando los expertos del banco estadounidense rebajaron su consejo a 'infraponderar', aunque remarcan que el rendimiento relativo del índice frente a los bonos "ha abierto una gran brecha" y aún no se sabe cómo se cerrará.

"En cierto sentido, hasta ahora lo malo todavía se considera bueno, pero esto podría cambiar si el flujo de datos sobre el mercado laboral y los consumidores comienza a ser decepcionante", apuntan estos analistas. Comentan también que todo apunta a que los rendimientos de los bonos bajarían en ese escenario, lo que seguiría respaldando su consejo de 'sobreponderar' el crecimiento frente al valor, "al menos en términos relativos".

Aunque señalan que "es posible que ya no se interprete como algo positivo para todo el mercado, especialmente si la previsión de crecimiento del beneficio por acción (BPA) de dos dígitos para el próximo año empieza a ser cuestionada". "Ya no hay protección, ya que el sentimiento de los inversores ahora está plenamente comprometido con un aterrizaje suave, el posicionamiento es más pesado y el P/E del S&P 500 presenta una brecha significativa con los rendimientos reales".

De hecho, creen que "los rendimientos de los bonos volverán a bajar, el poder de fijación de precios está disminuyendo, los PMI podrían mantenerse débiles y las esperanzas de un estímulo decisivo en China podrían seguir siendo solo eso, esperanzas". Así que "como mínimo, incluso si los rendimientos más bajos terminan respaldando los múltiplos del mercado, lo cual cuestionamos, los sectores sustitutos de los bonos lógicamente deberían recibir una oferta".

Estas son las cinco cuestiones clave que, según estos estrategas, habrá que tener en cuenta a partir de ahora:

1. El equilibrio entre crecimiento y política se deteriorará a partir de ahora

En JP Morgan consideran que la actividad "ha sido resiliente hasta ahora, pero el colchón de exceso de ahorro de los consumidores se está erosionando, los márgenes de ganancia están alcanzando su punto máximo y la oferta monetaria en Estados Unidos y Europa sigue contrayéndose".

Recuerdan que los bancos están endureciendo las normas crediticias y el coste de la financiación sigue aumentando. "Los mercados laborales están rezagados en cuanto a indicadores y podrían debilitarse abruptamente", alertan los analistas del banco, que avisan de que "la fortaleza continuada no significa nada durante los próximos 6 a 12 meses". Sin olvidar que "China está en camino de seguir estancada, sin que se haya revelado un paquete de estímulo significativo" que pueda cambiar las cosas.

2. Es probable que la Reserva Federal esté al final del ciclo de subidas

Aunque los tipos de interés podrían haber tocado techo ya en EEUU, la Fed aún los mantendrá "en niveles más altos durante más tiempo", hasta que, apunta JP Morgan, "la debilidad potencial del mercado y de los consumidores les obligue a reconsiderar su postura".

"La curva de tipos sigue estando fuertemente invertida, lo que históricamente es una señal ominosa, y observamos que nunca estuvo mal", señalan los expertos del banco.

3. Los márgenes de beneficio se están renovando

"Es probable que el poder de fijación de precios de las empresas se debilite a partir de ahora. Creemos que la combinación comenzará a deteriorarse a medida que aumenten los inventarios y el apalancamiento operativo se vuelva negativo, junto con el aumento de los costos financieros", defienden los estrategas de JP Morgan.

Recuerdan, además, que las previsiones de BPA para todo el año 2023 y 2024 "han dejado de caer, pero tampoco aumentan".

4. A 19x, el P/E adelantado de EEUU está estirado, especialmente frente a los rendimientos reales

En lo que respecta al rendimiento de los dividendos, cabe destacar que "las brechas de rendimiento de los bonos ya no son tan favorables como las históricas en la mayoría de los lugares", pero "las acciones internacionales siguen resultando más atractivas que las estadounidenses", dicen estos analistas.

5. El 'bull-bear' se ha movido a territorio positivo

En opinión de estos expertos, hay una "evidente complacencia en el sentimiento", y es que el Vix está cerca de un mínimo histórico y el posicionamiento ha aumentado. "No hay más red de seguridad", y el síndrome del FOMO ('fear of missing out', o 'miedo a perdérselo' traducido al español) "está en pleno apogeo".