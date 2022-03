El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, no se ha tomado nada bien que los líderes de la Unión Europea (UE) se muestren reticentes a imponer más sanciones contra Rusia, más allá del acuerdo que han alcanzado con EEUU en torno al gas licuado. Zelenski, decepcionado, ha afeado esta actitud a los Veintisiete, y les ha dicho que "no es tiempo de dudar".

Tal y como ha dicho el dirigente ucraniano, si las ya adoptadas por el bloque hubieran tenido carácter preventivo quizá se podría haber evitado el conflicto abierto tras la invasión rusa. Lo ha dicho este jueves en un mensaje por videoconferencia con los líderes reunidos en Bruselas, del que se hace eco 'Europa Press', en el que Zelenski ha agradecido las medidas que se han tomado, pero cree que llegaron tarde.

También, ha dicho, las relacionadas con el gaseoducto Nord Stream, bloqueado por Alemania tras la invasión. "También fue un poco tarde porque si hubiera sido a tiempo, Rusia no habría creado una guerra del gas", ha añadido el presidente de Ucrania, que cree que ahí hubo una opción de evitar esta guerra.

Por eso ha pedido a los Veintisiete que dejen a un lado las reticencias y sean valientes, imponiendo ahora nuevas sanciones que muy probablemente tendrían que ir contra el sector energético ruso. "¿Y dudáis si imponer sanciones o no? ¿Y dudáis si permitir pasar armas o no? ¿Y dudáis si comerciar o no con Rusia?", les ha interrogado. "No hay tiempo para dudar. Es tiempo de decidir ya", ha sostenido.

"Creemos en vosotros. Necesitamos vuestro apoyo. Creemos en vuestra gente. Creemos en la Unión Europea", ha destacado el ucraniano, que ha aprovechado también para mandar un mensaje a Alemania, uno de los países más reticentes a las sanciones contra el sector energético ruso: "Creemos que Alemania también estará con nosotros en el momento crucial", ha aseverado.

Asimismo, Zelenski ha aprovechado para reclamar una vez más la entrada de su país en la UE, tras haber presentado hace semanas su solicitud formal. "Por favor", les ha pedido, "no lleguéis tarde".