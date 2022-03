El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que cree que Rusia debería ser expulsada del G20 y ha subrayado que EEUU responderá en caso de que Vladimir Putin ordene un ataque con armas químicas.

“Mi respuesta es que sí, deberían ser expulsados. Depende del G20. Eso se ha planteado hoy, y yo he planteado la posibilidad de que, si eso no se puede hacer -si Indonesia y otros no están de acuerdo- entonces deberíamos pedir que Ucrania pueda asistir a la reunión en calidad de observador”, ha añadido Biden, antes de advertir a Rusia sobre el uso de armas químicas: “Responderíamos si las utiliza. La naturaleza de la respuesta dependería de la naturaleza del uso”.

Asimismo, el presidente estadounidense ha explicado que China “entiende las consecuencias económicas” de ayudar a Rusia tras su conversación con su homólogo chino, Xi Jinping: “Creo que China entiende que su futuro económico está mucho más ligado a Occidente que a Rusia. Y por eso tengo la esperanza de que no se involucre".

Además, Biden ha señalado que la OTAN “nunca ha estado más unida que ahora” y que “Putin ha conseguido exactamente lo contrario de lo que pretendía al invadir Ucrania”. También ha recalcado que las sanciones, como las últimas anunciadas contra la Duma y numerosos oligarcas rusos, no son “acciones disuasorias”: "El notivo por el que pedí esta reunión de la OTAN es para estar seguro de que después de un mes, vamos a mantener lo que estamos haciendo, no sólo el próximo mes, el mes siguiente, sino para el resto de este año entero. Eso es lo que lo detendrá"

CRISIS ALIMENTARIA Y AYUDA HUMANITARIA

Por otra parte, el presidente estadounidense ha señalado que los líderes occidentales han debatido sobre la posible escasez de alimentos, una consecuencia, en palabras de Biden, de las sanciones impuestas a Rusia. "Tanto Estados Unidos, el tercer mayor productor de trigo del mundo, como Canadá, que también es un importante productor, hablamos en el G7 de cómo podríamos aumentar y difundir más rápidamente los alimentos”, ha indicado, “además, hablamos de instar a todos los países europeos y a todos los demás a poner fin a las restricciones comerciales de envío, a las limitaciones de envío de alimentos al extranjero”. “Estamos trabajando con nuestros amigos europeos en lo que se necesita para ayudar a aliviar las preocupaciones relativas a la escasez de alimentos", ha añadido.

Por último, Biden se ha comprometido a proporcionar más de 1.000 millones de dólares en asistencia humanitaria para Ucrania, así como otros 2.000 millones de dólares en equipamiento militar para combatir la invasión.