Trump cancela su reunión con Dinamarca tras la negativa a vender Groenlandia

Estaba previsto que el presidente de EEUU visitase Copenhague a principios de septiembre

Donald Trump ha decidido cancelar su visita a Dinamarca tras la negativa del país a hablar sobre la posible venta de Groenlandia. El presidente de EEUU tenía previsto viajar a Copenhague el próximo mes de septiembre para reunirse con la primera ministra Mette Frederiksen, pero el rechazo de esta última a su plan sobre la isla ha hecho que el republicano cambie de planes.

Ha sido Twitter el medio escogido por Trump, como tantas otras veces, para anunciar que pospone su viaje a Dinamarca. "Dinamarca es un país muy especial con gente increíble, pero basándome en los comentarios de la primera ministra Mette Frederiksen de que no tendría ningún interés en discutir la compra de Groenlandia, pospondré nuestra reunión programada para dentro de dos semanas para otro momento".

"La primera ministra ha ahorrado una gran cantidad de gastos y esfuerzos tanto para Estados Unidos como para Dinamarca al ser tan directa", ha agregado el presidente estadounidense en otro tuit.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

....The Prime Minister was able to save a great deal of expense and effort for both the United States and Denmark by being so direct. I thank her for that and look forward to rescheduling sometime in the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

Trump debía visitar Copenhague a principios de septiembre para reunirse con Frederiksen y también con Kim Kielsen, primer ministro de Groenlandia, que es un territorio autónomo danés. Pero parece que el republicano ha tenido una de sus rabietas tras las palabras de Dinamarca. "Groenlandia no está a la venta. Groenlandia no es danesa. Groenlandia pertenece a Groenlandia. Espero que esto no sea algo serio", ha dicho Frederiksen al periódico Sermitsiaq durante una visita a Groenlandia, después de que el presidente estadounidense confirmase sus intenciones sobre la isla.

Esta no era la primera vez que Trump hablaba sobre la posibilidad de comprar Groenlandia, sino que en otras ocasiones ya lo ha hecho con "diversos grados de seriedad", recoge Wall Street Journal. De hecho, este medio asegura que no es el primer presidente estadounidense que considera la posibilidad llevar a cabo esta operación, por los amplios recursos naturales, la posición geoestratégica y las ventajas militares del territorio.

Situada en el Atlántico norte, Groenlandia es considerada un lugar cada vez más estratégico, ya que el derretimiento del hielo abre nuevas rutas marítimas en la región del Ártico.Y eso sin olvidar que también es rica en carbón, zinc, cobre y mineral de hierro. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Groenlandia ha rechazado también la idea de Trump, diciendo que está "abierto a los negocios, no a la venta".