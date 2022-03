Vladimir Putin ha afirmado este sábado las sanciones de Occidente son parecidas a una "declaración de guerra". El presidente ruso ha defendido como "absolutamente correcta" su decisión de invadir Ucrania y ha afirmado que "casi toda la infraestructura militar de Ucrania ha sido destruida y la eliminación de la defensa aérea está casi completa".

"Estas sanciones que se están imponiendo son similares a una declaración de guerra, pero gracias a Dios no se ha llegado a eso". Putin ha hecho estas declaraciones en una reunión con mujeres tripulantes de vuelo en un centro de formación de Aeroflot, cerca de Moscú.

Es más, ha aprovechado este encuentro para, según recoge Reuters, advertir de que cualquier intento de imponer una zona de exclusión aérea en Ucrania (como pide el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski) tendría consecuencias catastróficas para Europa y para el mundo, porque sería considerado por Rusia como una declaración de guerra.

Esta medida que reclama Kiev ya ha sido descartada por la OTAN, que argumenta que si se lleva a cabo provocaría que la guerra fuera más allá de Ucrania y se convirtiera en un conflicto mucho más amplio, que podría enfrentar incluso a Estados Unidos con Rusia.

Putin se ha referido a ello de la siguiente manera: "Oímos por ahí que es necesario implantar una zona de exclusión aérea sobre el territorio de Ucrania. Hacer esto es imposible desde el propio territorio de Ucrania, solo se puede hacer desde el territorio de algunos Estados vecinos. Pero cualquier movimiento en esa dirección será considerado por nosotros como una participación en las hostilidades por parte de ese Estado desde cuyo territorio se crean amenazas a nuestro país", ha enfatizado.

El dirigente ruso ha asegurado también que no tiene intención de declarar la ley marcial en Rusia porque no ve motivos para ello. "La ley marcial se introduce en caso de agresión externa, en Rusia no existe tal situación ahora y, con suerte, no existirá", ha afirmado.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha dicho que aunque Occidente se está comportando como un 'bandido' al cortar las relaciones económicas por el conflicto de Ucrania, Rusia es demasiado grande para estar aislada. "El mundo es demasiado grande para que Europa o Estados Unidos puedan aislar a un país, más aún a uno tan enorme como Rusia", ha comentado.