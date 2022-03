"Hoy, 5 de marzo, se anuncia un alto el fuego a partir de las 10:00 hora de Moscú y se abren corredores humanitarios para la salida de civiles de Mariupol y Volnovakha", ha indicado en un comunicado.

La parte ucraniana ha confirmado la formación de estos pasillos seguros para la evacuación de la mano de Mykhailo Podolyak, asesor presidencial ucraniano. "En Mariupol y Volnovakha, se están preparando corredores de evacuación humanitaria, se están formando columnas de aquellos que están sujetos a evacuación. Las partes cesaron temporalmente el fuego en la zona de los pasillos", ha escrito en su perfil oficial de Twitter.

In Mariupol and Volnovakha, humanitarian evacuation corridors are being prepared for opening, columns are being formed from those who are subject to evacuation. The parties temporarily ceased fire in the area of ​​the corridors...