El Parlamento británico vota a favor de retrasar la decisión sobre el Brexit

La llamada 'enmienda de Letwin', fue presentada 'in extremis' este viernes por la tarde por Oliver Letwin, antiguo diputado conservador, y cuya aprobación suponía suspender la ratificación del nuevo pacto con Bruselas hasta que los diputados tengan tiempo de debatir y votar los términos legales del nuevo tratado. Mientras tanto, instan al Gobierno británico a presentar el proyecto de ley del Brexit completo, algo necesario para completar el proceso, advirtiendo de que el Parlamento "no ratificará el pacto hasta que la ley no se apruebe".

La votación de esta enmienda ha concluido con el siguiente resultado: 322 votos a favor y 306 en contra. De este modo, Johnson se ha visto obligado a retirar su texto y retrasar hasta el próximo martes día 22 de octubre la votación definitiva.

Según una Ley aprobada en septiembre en Westminster, el Gobierno británico debía tener aprobado el pacto del Brexit antes del 19 de octubre. Al no conseguirlo en la jornada de hoy en los Comunes, Johnson tiene que solicitar esa extensión, para evitar un Brexit a las bravas el día 31.

Se trata de un duro varapalo para el primer ministro británico que ha agradecido a todos los asistentes su tiempo, pero lamenta la oportunidad perdida este sábado. Johnson ha asegurado que continúa creyendo en que lo mejor para Reino Unido es dejar la UE el 31 de octubre.

Por su parte, el artífice de este aplazamiento, el conservador Oliver Letwin, ha agradecido el apoyo a su enmienda y ha afirmado que está "seguro" de que el primer ministro cumplirá la ley. Asimismo, ha añadido que "ahora apoyará el acuerdo de Johnson".

Para laboristas, liberales y DUP este retraso es una oportunidad para cambiar o rechazar el pacto del Brexit. Pero Letwin ha asegurado que su único objetivo es permitir la aprobación de la Ley de salida sin riesgo de un divorcio caótico.

LA CUENTA ATRÁS PARA JOHNSON

Según la ley aprobada por los parlamentarios británicos semanas atrás, Boris Johnson tiene hasta las 23.00 horas de este sábado (hora de Londres) para enviar una carta en la que solicite una prórroga a Bruselas, pese a haber asegurado que no lo hará. Este aplazamiento debería ser, como mínimo, hasta enero, según los expertos.

Mientras unos están desatados por la euforia de retrasar los planes del 'premier', los tories han asegurado a través de su cuenta en Twitter que "el primer ministro no pedirá una prórroga. Les dirá a los líderes de la UE que no debería haber más retrasos y que deberíamos completar el Brexit el 31 de octubre con nuestro nuevo acuerdo y así el país puede avanzar".

#BREAKING: Parliament has voted to delay Brexit again. The Prime Minister will not ask for a delay -- he will tell EU leaders there should be no more delays and we should get Brexit done on October 31st with our new deal so the country can move on. pic.twitter.com/5EE69IuhUO