Johnson: "Es el momento de que esta gran Cámara de los Comunes una al país hoy"

Asegura que con "este gran acuerdo" conservarían "lazos de amistad y cooperación" con la UE

La sesión extraordinaria en el Parlamento británico ha arrancado a las 10:30 horas, hora española, para debatir y votar el acuerdo sobre el Brexit alcanzado entre Reino Unido y la Unión Europea (UE). Minutos después ha comenzado la oportunidad de oro del primer ministro británico, Boris Johnson, para defender su acuerdo y tratar de convencer a Westminster para que lo ratifiquen. "Es el momento de que esta gran Cámara de los Comunes una al país hoy", ha dicho el 'premier'.

El 'súper sábado' ha arrancado con la intervención del presidente del Parlamento, John Bercow, que ha anunciado que, entre otras cuestiones, se debatirá y votará la enmienda de Oliver Letwin, que pide el aplazamiento de la votación hasta que se apruebe toda la legislación nacional vinculada a una salida de la UE.

Johnson sabe que lo tiene muy complicado para traspasar la barrera de los diputados, pero les ha asegurado que "el Brexit nos da la oportunidad de hacer cosas que no hemos podido hacer y la gente quiere que hagamos, incluida la protección del medio ambiente y los animales" y ha lamentado que "hemos sido europeos poco entusiastas", para seguidamente explicar que esto significa que "parte de nuestros corazones" está con Europa.

Corbyn asegura que es un mal acuerdo. "No podemos darle un cheque en blanco al Gobierno"

El acuerdo de divorcio ordenado que ha alcanzado con Bruselas, y que ha sido ratificado por los 27 estados miembros, "permite que Reino Unido abandone la UE, pero conservando los lazos de amistad y cooperación". Además, ha elogiado la flexibilidad de la eurozona para renegociar los términos del acuerdo.

En cuanto a los términos del acuerdo, Johnson ha explicado que "el Brexit permitirá que Reino Unido retome el control" y ha asegurado que beneficiará a "todo el país, incluida Irlanda del Norte". Defiende que su acuerdo "respeta las sensibilidades" sobre la frontera irlandesa y el acuerdo aduanero defiende el "acceso sin restricciones" de los productos de Irlanda del Norte al resto de Reino Unido.

"La cámara no necesita que le recuerden que este es el segundo acuerdo Brexit y la cuarta votación, tres años y medio después de que el país votó a favor" del divorcio, ha añadido.Y ha explicado que otra prórroga sería "inútil, costosa y profundamente corrosiva para la confianza de la población".

Para concluir su turno de palabra, el 'premier' ha insistido en que el pacto con la UE es un "gran acuerdo" y llama a los parlamentarios a votar por él.

CORBYN ATACA AL BREXIT

El siguiente en tomar la palabra ha sido el líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, que ha acusado a Johnson de no ser "honesto" sobre los efectos del acuerdo, que "golpearía la economía" y podría suponer la pérdida de puestos de trabajo. "No podemos darle un cheque en blanco al Gobierno", ha criticado Corbyn. "No es un buen acuerdo para nuestro país y las generaciones futuras sufrirían las consecuencias", ha lamentado.

"No se puede confiar en este Gobierno y no se puede engañar a estos escaños", ha advertido Corbyn.

Según los cálculos de la BBC a las 11:15 horas, hay 310 votos a favor del acuerdo, 302 en contra y 27 indecisos.