La UE ve necesaria una nueva prórroga del Brexit sin consenso sobre plazos

Johnson amenaza con retirar el Acuerdo de Salida si Corbyn no apoya las elecciones

Drama y más drama en Westminster. A una semana de que se cumpla el plazo dado por la Unión Europea para el Brexit, Londres sigue enredado en su política interna mientras los Veintisiete están de acuerdo en que es necesario conceder a Reino Unido una nueva prórroga que retrase el Brexit más allá del 31 de octubre para evitar una ruptura caótica, pero no han tomado aún una decisión sobre el calendario de este nuevo aplazamiento.

Los últimos acontecimientos dejan la postura del bloque comunitario en vilo mientras en la Cámara de los Comunes el primer ministro, Boris Johnson, y el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, se pelean por la convocatoria electoral de diciembre. El ‘premier’ ha amenazado con retirar el acuerdo con la UE si los laboristas no apoyan el adelanto de elecciones.

La UE ha decidido su respuesta a la petición a regañadientes de Johnson de una nueva extensión del artículo 50 del Tratado de Lisboa que regula el abandono de un país del bloque comunitario. Los socios europeos han debatido si otorgan una extensión larga o corta, con la posibilidad de enero como la de mayor peso entre los Veintisiete. Pero fuentes importantes de la UE apuntan que los acontecimientos en Londres han dejado la situación en el aire y se espera un anuncio el lunes o martes, según 'The Guardian'.

Así lo han constatado los embajadores ante la UE en una reunión en Bruselas para hacer balance con el negociador europeo, Michel Barnier, que ha concluido "sin decisión" y que obligará a los embajadores a volver a reunirse "el lunes o martes", según diversas fuentes diplomáticas. A su salida del encuentro, Barnier se ha limitado a decir a la prensa que la reunión había permitido una "excelente discusión", pero que había concluido sin decisión.

Los planes de Johnson, anunciados en una entrevista en la BBC, pasan porque el primer ministro plantee un avance electoral al 12 de diciembre, este lunes, al Parlamento. Pero varias fuentes han apuntado a que Corbyn sopesa rechazar la demanda de Johnson, lo que derivará en que el primer ministro retire su acuerdo de retirada, un extremos que ha hecho saltar las alarmas en Bruselas.

Según el diario británico, varias fuentes señalan que el gobierno francés quiere esperar a saber su hay elecciones o no antes de tomar una decisión sobre la extensión, pero los otros 26 estados miembros están listos para otorgar un tiempo de gracia de tres meses. Así, la oferta final podría diferir de la extensión solicitada en la ley de Benn al especificar que el Reino Unido podría irse el 15 de noviembre si el acuerdo fuera finalmente ratificado en el Parlamento británico y europeo.

Antes del ultimátum de Johnson al líder laborista, la UE parecía dispuesta a ofrecer una extensión de tres meses, que podría interrumpirse en el momento en que el acuerdo Brexit obtuviera luz verde. "No queremos ser arrastrados por la política británica y esto es lo que se solicitó", dijo un alto diplomático de la UE. “Pueden irse antes si ratifican el acuerdo. Sólo queremos que se termine el Brexit".

ENERO O NOVIEMBRE

El primer ministro, por su parte, ha señalado que espera que la UE acceda a dar una nueva prórroga a Reino Unido, aunque esta es una opción que él no desea. De dar los Veintisiete una prórroga corta solo hasta finales de noviembre, Johnson intentaría sacar adelante nuevamente en la Cámara de los Comunes el acuerdo, según la BBC. Pero si la prórroga fuera hasta finales de enero, como contempla la carta remitida en virtud de la ley aprobada por la oposición para evitar un Brexit sin acuerdo, entonces la intención del primer ministro es precisamente la de presentar el lunes una moción para que se vote sobre el adelanto electoral la próxima semana.

En una carta remitida a Corbyn, Johnson explica que si la UE ofrece una prórroga hasta el 31 de enero entonces intentará sacar adelante la legislación necesaria para ratificar el Acuerdo de Salida antes del 6 de noviembre, por lo que el Brexit podría estar completado antes de los comicios, según Reuters.

"Es nuestra obligación acabar con esta pesadilla y ofrecer al país una solución tan pronto como razonablemente podamos", le ha dicho el primer ministro a Corbyn en su misiva, según Sky News.

CORBYN ESPERARÁ A LA RESPUESTA DE LA UE

Corbyn ha respondido horas después a la propuesta de Johnson y ha incidido en que sólo la respaldará una vez que la opción de un Brexit desordenado esté "fuera de las posibilidades". "Quita de la mesa un Brexit sin acuerdo y apoyamos totalmente unas elecciones generales", ha dicho, antes de recordar que "ha estado pidiendo elecciones desde las anteriores porque este país necesita alguien que pueda hacer frente a todos los problemas de injusticia social".

"La Unión Europea decidirá si va a haber una extensión o no. Esa extensión implicará, obviamente, si va a haber un Brexit sin acuerdo o no. Esperemos a mañana", ha argumentado. Así, ha recalcado que "el principio es quitar de la mesa la opción de un Brexit sin acuerdo". "La respuesta de la UE es mañana, tras ello podremos decidir", ha insistido, según ha informado el diario británico 'The Independent'.

Por ello, el líder laborista ha manifestado que "no hay confusión alguna" en torno a su posición sobre si el partido apoya o no unas elecciones anticipadas.

VOTACIÓN SOBRE UNAS ELECCIONES ANTICIPADAS

Así, el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, ha anunciado que los parlamentarios podrán "debatir y aprobar una moción" el lunes sobre la posibilidad de celebrar elecciones generales anticipadas.

Valerie Vaz, líder de los laboristas en la cámara, ha resaltado que el partido opositor apoyaría unas elecciones una vez se descarte un Brexit desordenado y "si la extensión lo permite". Asimismo, ha manifestado que el Partido Laborista ofrecerá a Johnson su apoyo para fijar un "calendario adecuado" para analizar el proyecto del Brexit y permitir a los parlamentarios presentar enmiendas.