Dimite Andrea Nahles, líder de los socialdemócratas en Alemania

El duro varapalo en las europeas ha provocado la dimisión de la dirigente

Andrea Nahles ha dimitido. La líder del Partido Social Demócrata alemán (SPD) ha anunciado este domingo que se marcha tras el catastrófico varapalo que sufrió su organización en las elecciones europeas del pasado 26 de mayo. La noticia cobra relevancia cuando se recuerda que el SPD es uno de los socios de gobierno del CDU de la canciller Angela Merkel.

Aunque hace una semana Nahles adelantó su intención de presentarse a un escrutinio interno de su grupo parlamentario, este domingo ha sido cuando la propia dirigente ha reconocido carecer del "suficiente respaldo" entre los suyos como para permanecer en el puesto. "Las discusiones mantenidas por el bloque parlamentario y las respuestas que me han llegado desde el partido me han demostrado que no tengo respaldo suficiente como para desempeñar mi cargo", ha zanjado.

Será este lunes cuando Nahles realice su dimisión de manera pública frente a su partido, y el martes renunciará a su puesto como portavoz del grupo parlamentario en las Cortes alemanas, el Bundestag. De momento no se sabe nada sobre su sucesor.

La dimisión de Nahles llega después de que el pasado domingo 26 de mayo los socialdemócratas alemanes acabasen desplomándose en los resultados electorales del Parlamento Europeo. Acabaron en tercera posición, después de que el grupo de Los Verdes los adelantase vertiginosamente. El ganador de los comicios volvió a ser, de nuevo, el CDU de Merkel.

Pero no solo se ha de hacer una lectura europea: el SPD se desplomó en la región de Bremen, donde podrían perder el gobierno después de 70 años.

A día de hoy, el SPD es uno de los socios reticentes del gobierno de Merkel. Su máximo representante en el Gobierno alemán es el vicecanciller Olaf Scholz. El diario Tagesspiegel adelantó que la fórmula de gran coalición no se volverá a repetir tras los próximos comicios germanos porque a juicio de Scholz "no haría bueno para la democracia alemana".

La dimisión de Nahles llega casi un año después de que Martin Schulz dimitiese como presidente del partido, siendo la propia Nahles su sucesora.