El INE rastreará los móviles de los españoles durante 8 días para un estudio

Pacta con las operadoras hacer un estudio sobre movilidad con información anónima

El Instituto Nacional de Estadística (INE) seguirá durante ocho días los movimientos de los móviles de los españoles para la realización de un estudio. Lo hará después de haber pactado con las operadoras este rastreo y haber asegurado que la información que se captará será anónima.

La noticia, adelantada por El País, ha generado un gran revuelo. Según parece, el INE analizará los desplazamientos de los smartphones en cuatro días laborales de noviembre, del 18 al 21; un domingo, el 24 de noviembre; un festivo, el 25 de diciembre; y dos días de verano, el 20 de julio y 15 de agosto, también festivo. Todo ello con el objetivo de obtener información sobre la movilidad de los españoles, que abarcará días laborales, en domingo, en algunos momentos del verano y en una fiesta tan destacada como es el día de Navidad, cuando muchas familias se reúnen para celebrar esta fiesta.

Fuentes del organismo citadas por Europa Press señalan ue los datos que proporcionarán las operadoras no son posicionales, es decir, no consistirán en dar la posición de los teléfonos móviles, sino en el recuento de terminales que haya en un lugar a una hora determinada. Así la iniciativa del INE no entrará en colisión con la Ley de Protección de Datos.

Con estos estos datos se podrá, por ejemplo, saber dónde se desplaza la población para trabajar o a qué partes de España viaja cuando se coge vacaciones, lo que a su vez proporciona información sobre los transportes y servicios públicos que podrían mejorarse.

Según recoge El País, para realizar esta estadística el INE dividirá el territorio nacional en 3.500 celdas con un mínimo de 5.000 personas en cada una, y durante los días de 'rastreo' se recontarán los móviles entre las doce de la noche y las seis de la mañana para establecer el lugar de residencia, y entre las nueve de la mañana y las seis de la tarde para analizar dónde se desplazan. Para considerarlo destino cotidiano el móvil tendrá que permanecer en una misma zona al menos cuatro horas en dos de los cuatro días.