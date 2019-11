Vodafone: "Nos encantaría tener fútbol en nuestra oferta pero no salen las cuentas"

La operadora mantiene una caída de ingresos de más del 8% en el primer semestre.

"Si no salen las cuentas para tener el fútbol, tenemos que ser el mejor agregador de cine y series". El consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra, explica así que la operadora no puede tener 'el deporte rey' en su oferta comercial, pese a que "le encantaría" tenerlo. Este cambio de oferta comercial, que sigue haciendo mella en sus ingresos, asegura, ya apunta hacia un cambio de tendencia que prevé consolidar en los próximos trimestres.

En cuanto a los datos en sí, Vodafone sigue sufriendo en España tras decir adiós al fútbol y basar su propuesta comercial en los datos ilimitados, el cine, las series; y en el segmento 'low cost', a través de Lowi. De momento, sin efecto al alza, porque sus ingresos por servicio en España se han recortado un 8,7%, hasta 1.966 millones de euros durante el primer semestre de su ejercicio fiscal, que abarca del 1 de abril al 30 de septiembre.

"La salida del fútbol la hicimos en en dos pasos. En la temporada anterior ya no compramos ni el Partidazo ni Champions, fue el gran impacto", ha explicado Coimbra este martes al desglosar los resultados en un encuentro con medios de comunicación.

"En esta nueva temporada, el impacto ha sido pequeño. Nos encantaría tener el fútbol en nuestra oferta, pero es un segmento no rentable, que nos penaliza, había que eliminarlo", ha recalcado. "Sabíamos que tenía un coste a corto plazo pero había que hacerlo, eran más de 330 millones de euros de costes".

Y ha justificado esta cifra. "El coste este año, si nos hubiéramos quedado con el fútbol, serían 330 millones. El del año pasado no estaba lejos, también muy cerca de 300 millones", explicaba Coimbra. "Si comparo con los ingresos totales de estos clientes, antes, de móvil, fijo, tv… estaba por debajo de 300 millones. Eso ilustra la falta de rentabilidad. ¿Por qué ocurre con Vodafone y no con Telefónica y Orange? El coste medio por cliente para nos penaliza".

En cuanto a cómo evoluciona su rentabilidad, Vodafone ha desglosado este martes que su margen sobre resultado bruto de explotación (Ebitda) decreció 0,2 puntos porcentuales durante el semestre, hasta el 21,3%. El motivo: esos menos ingresos por servicio que no han sido compensados por la reducción de costes operativos llevada a cabo.

En cuanto a los clientes, el aspecto más positivo para la operadora británica es que durante el segundo trimestre ha aumentado su cartera en móvil de contrato en 7.000 usuarios; 26.000 clientes de fibra y en 20.000 de Vodafone TV.

Los resultados de Vodafone siguen a la baja y no pone fecha a su vuelta al crecimiento porque, por ahora, sólo consigue mitigar la caída. "Nuestro objetivo es volver a crecer. Hay un cambio de tendencia pero nos mantenemos en negativo. Creemos que pronto, en ingresos y en Ebitda", ha resumido.

PIDE UN GOBIERNO ESTABLE

El consejero delegado de Vodafone España ha sido el primer directivo en hablar públicamente de un acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. No ha entrado en el fondo, si prefería una gran coalición entre izquierda y derecha. Simplemente, ha pedido que sea estable.

"Necesitamos un Gobierno estable que vuelva a retomar la economía, me parece muy importante tener un Gobierno que dé estabilidad, que no esté seis meses, sino cuatro años. Si no ocurre, vamos a sufrir como país como economía y nosotros como operador".