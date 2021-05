La pandemia ha acelerado la transformación digital y uno de los sectores que más se ha beneficiado de este cambio en el paradigma económico y social es el de los videojuegos. Así, tal y como refleja un estudio de la consultora Accenture, el valor global de dicha industria ronda actualmente los 245.000 millones de euros, importe que supera a los del cine y la música juntos.

Tras incorporar a 500 millones de jugadores en los últimos tres años, la industria de los videojuegos suma ya 2.700 millones de personas en todo el mundo, con una penetración cada vez más alta entre las mujeres y los menores de 25 años.

El mayor consumo de videojuegos en el móvil y la importancia en la interacción social surgida a raíz del Covid-19 son, según el citado informe, dos de los grandes factores que se esconden detrás de estos sólidos crecimientos.

Según la encuesta, los jugadores más activos pasan una media de 16 horas a la semana jugando, otras 8 viendo o participando en retransmisiones de videojuegos y 6 más interactuando en foros y comunidades de videojuegos. Por todo ello, se destaca en el estudio, “no es de extrañar que los videojuegos se estén convirtiendo en una súper plataforma donde los jugadores pueden conocerse e, incluso, ver conciertos emitidos en directo o escuchar música”.

“El impacto de los videojuegos en el entretenimiento y la cultura en general es igualmente significativo"

“El impacto de los videojuegos en el entretenimiento y la cultura en general es igualmente significativo, ya que abarca desde exitosas sagas de películas de entretenimiento, hasta torneos y juguetes; sin olvidar que algunas de las innovaciones nacidas en el juego se están utilizando en otros sectores, como la medicina y la educación empresarial”, se remarca en el informe.

AUGE DE LOS DEPORTES ELECTRÓNICOS

Mención especial dentro de los videojuegos merecen los deportes electrónicos, también conocidos como ciberdeportes o 'esports', competiciones multijugador de diferentes disciplinas de videojuegos.

Debido a su espectacular auge, el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció recientemente la creación de los primeros Juegos Olímpicos Virtuales, en colaboración con cinco federaciones deportivas internacionales y editores de juegos. Entre las competiciones que ya se están disputando, figuran béisbol, ciclismo, remo, vela y carreras de coches.

En el caso de las carreras virtuales de coches, la Federación Internacional del Automóvil ha escogido el videojuego 'Gran Turismo', el juego más vendido de PlayStation con cerca de 100 millones de unidades.

LAS GRANDES EMPRESAS DEL SECTOR

Entre las grandes empresas dedicadas a la creación de videojuegos que cotizan en Bolsa encontramos a Activision Blizzard, responsable de títulos tan famosos como 'Call of Duty' o 'Guitar Hero'; Electronic Arts ('The Sims', 'Battlefield'); Take-Two Interactive ('Red Dead Redemption', 'NBA 2K'); Nintendo ('Donkey Kong', 'Mario'); o la francesa Ubisoft ('Assassin's Creed', 'Rainbow Six').

Además, entre las compañías orientadas a la fabricación de los dispositivos necesarios para jugar se sitúan Advanced Micro Devices (AMD), que produce las CPU y GPU que se utilizan en los ordenadores de juegos y en consolas como la Xbox o la PlayStation; Nvidia, líder en la fabricación de tarjetas gráficas; Corsair Gaming, especializada en componentes de PC y equipos periféricos; Logitech, dedicada también a los equipos periféricos; o la japonesa Sony, que lanzó su icónica PlayStation en 1995.

Asimismo, cabe reseñar que existen importantes fondos cotizados (ETFs) centrados en los videojuegos, como el Global X Video Games & Esports, o el VanEck Vectors Video Gaming and eSports, que en 2020 se revalorizó un 83,67%.

EL 'STREAMING' TAMBIÉN QUIERE UNA PARTE DEL PASTEL

Según recoge 'The Information', Netflix es una de las compañías que busca adentrarse en el apetitoso negocio de los videojuegos, con el fin de expandirse más allá del 'streaming' de películas y series. Al parecer, la empresa estaría barajando lanzar una plataforma de distribución de videojuegos al estilo Apple Arcade.

Sin embargo, la incursión de Netflix en los videojuegos no será una tarea sencilla. Así, cabe recordar las dificultades que está teniendo Google para asentar Stadia, su servicio de videojuegos de suscripción mensual; o los múltiples proyectos que Amazon Game Studios se ha visto obligado a cancelar.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR

En el contexto actual, “en el que el miedo a la inflación ha provocado la huida de los inversores del sector tecnológico”, el analista Diego Morín, de la firma de valores IG, destaca los siguientes títulos:

Tencent: es una de las empresas que más factura dentro del sector y su comportamiento en Bolsa está siendo muy bueno. “Sus acciones han subido más de un 90% desde los mínimos de marzo y cotizan alrededor de los 605 dólares de Hong Kong, por lo que será interesante ver si ataca el lateral que está dibujando desde marzo”, comenta Morín.

Corsair Gaming: desde su estreno en Bolsa en la segunda mitad del 2020, Corsair se viene moviendo en un amplio rango de cotización, entre los 50 y los 30 dólares, “siendo este último un soporte interesante y al que se aferran los operadores. No obstante, considero que es una de las acciones a vigilar para los próximos meses, especialmente si consigue romper los 40 dólares”, añade el citado experto.

Riot Blockchain Inc: Riot, propietaria del mítico juego 'League of Legends', tampoco ha escapado del castigo que ha recibido el sector en los últimos meses y, tras tocar durante febrero de este año los 80 dólares, sus títulos han perdido más de un 65%, “creando un suelo interesante en torno a los 20 dólares, nivel en el cual se podría estar formando un proceso de acumulación”, concluye el estratega de IG.