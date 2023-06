Desde Bruselas han explicado que Google proporciona varios servicios de tecnología publicitaria que actúan como intermediarios entre anunciantes y editores para mostrar anuncios en sitios web o aplicaciones móviles. Opera dos herramientas de compra de anuncios: "Google Ads" y "DV 360"; un servidor de anuncios de editores, "DoubleClick For Publishers o DFP"; y un intercambio de anuncios, "AdX".

Por ello, la Comisión determina preliminarmente que Google es dominante en los mercados del Espacio Económico Europeo para servidores de anuncios de editores con su servicio 'DFP' y para herramientas de compra programática de anuncios para la web abierta con sus servicios 'Google Ads' y 'DV360'.

En este sentido, la institución europea destaca que, al menos desde 2014, Google abusó de sus posiciones dominantes al "favorecer su propio intercambio de anuncios AdX en la subasta de selección de anuncios realizada por su servidor de anuncios de editor dominante DFP".

Así como "favoreciendo su intercambio de anuncios AdX en la forma en que sus herramientas de compra de anuncios Google Ads y DV360 realizan ofertas en los intercambios de anuncios".

"Google tiene una posición de mercado muy sólida en el sector de la tecnología de publicidad en línea. Recoge datos de los usuarios, vende espacios publicitarios y actúa como intermediario de publicidad online. Así que Google está presente en casi todos los niveles de la llamada cadena de suministro de adtech", ha afirmado Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva a cargo de la política de competencia de la UE.

.@Google controls both sides of the #adtech market: sell & buy. We are concerned that it may have abused its dominance to favour its own #AdX platform. If confirmed, this is illegal. @EU_Commission might require Google to divest part of its services.https://t.co/6SwdoLlN8a pic.twitter.com/2rZok2BWYs