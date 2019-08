Steve Bannon no se corta y produce "Las Garras del Dragón Rojo" atacando a Huawei

La guerra comercial que los Estados Unidos mantiene con China está llamada a ser la clave principal para la hipotética reelección de Donald Trump como presidente de EEUU en 2020. Mientras los mercados se tambalean, Steve Bannon, ex estratega jefe de la administración de Trump, hará saltar una bomba en forma de película, llamada 'Claws of the Red Dragon' (Las Garras del Dragón Rojo) en la que ataca a Huawei y magnifica la figura de su presidente.