El fondo australiano IFM no se arrepiente de haber provocado un debate en torno al dividendo de Naturgy, que a la postre ha dado lugar a un enfrentamiento con la compañía y con su máximo accionista, Criteria, en pleno proceso de la OPA parcial sobre el 22,6% cuyo periodo de aceptación termina este viernes, 8 de octubre. Así se lo ha explicado Jaime Siles, responsable en España de IFM Investors, a Bolsamanía, quien considera que no ha habido tal enfrentamiento -pese a los comunicados de Naturgy y Criteria- y quien defiende su derecho a que la gente "tenga toda la información posible para tomar la decisión más razonable".

IFM está poniendo 'toda la carne en el asador' en los últimos días para explicar qué busca con esta operación y conseguir la aceptación necesaria en el tiempo establecido. La OPA está condicionada a lograr al menos el 17% del capital y, aunque el máximo responsable de IFM en España afirma que "somos optimistas" y que las "sensaciones son buenas", hay nervios en el ambiente en medio de las previsiones de los analistas, que consideran complicado el objetivo.

La tensión fue 'in crescendo' la semana pasada, cuando IFM se reunió con distintos medios y planteó la posibilidad de eliminar el dividendo de Naturgy dado el complicado contexto actual y de cara a que la compañía sea capaz de afrontar su plan de inversiones. Este anuncio no gustó nada a Naturgy, que rápidamente mandó un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) asegurando a sus accionistas la continuidad del mismo, mientras que Criteria mostraba también su total apoyo a la remuneración de la energética en otra nota este lunes.

"En absoluto (nos arrepentimos de haber sacado el tema del dividendo). Yo estoy aquí para que la gente tenga toda la información posible para tomar la decisión más razonable y que más le convenga. Cuando me preguntan sobre la situación, tengo que ser claro con los accionistas", afirma tajante Siles. "En el sector financiero hubo una crisis brutal y los bancos dejaron de pagar dividendo y por eso hoy están bien capitalizados. Creemos que esto se puede aplicar también en este caso", añade.

"EXTREMADAMENTE ATRACTIVA"

Jaime Siles explica que el sector energético atraviesa un momento complicado -"y si no que se lo pregunten a los accionistas de Iberdrola y Endesa, cuyas acciones caen en lo que va de año un 23% y un 17%"-. Esta situación es producto de una crisis energética a nivel global que ha derivado en una serie de medidas del Gobierno en España para bajar el precio de la luz que han impactado y parece seguirán impactando a las compañías del sector. Precisamente esto, incide Siles, justifica su visión sobre el dividendo y convierte su oferta, que en su día fue "atractiva", en "extremadamente atractiva".

"Sin pretender decir lo que tienen que hacer, cuando yo me pongo en el pellejo de los inversores y hago un razonamiento lógico puedo entender que haya para quien la oferta, si en su momento era atractiva, hoy sea extremadamente atractiva", reconoce, al tiempo que recuerda la opinión de aquellos expertos que creen que el precio actual de Naturgy está artificialmente soportado por la OPA y que sus títulos caerán una vez pase ésta.

Aunque todo lo que está sucediendo también conlleva incertidumbre para los planes de IFM, Siles matiza que en su caso la entrada en Naturgy tiene sentido porque su objetivo de inversión es "a cien años" y porque sus pensionistas no solo les exigen rentabilidad financiera "sino una serie de parámetros no financieros en lo medioambiental, por ejemplo", que Naturgy cumple. "A nosotros su proyecto nos gusta, no solo como proyecto financiero sino como proyecto a cien años visto", remarca. Así, aunque las medidas del Gobierno tengan un impacto a corto y medio plazo y les preocupen, son conscientes de que llegarán momentos mejores. "Sabemos que vienen curvas pero tenemos la capacidad de absorberlas por un futuro mejor", reconoce, y añade que España tiene una seguridad jurídica y sigue siendo un destino atractivo para los inversores.

A la espera de lo que suceda finalmente a partir del viernes (el resultado de la OPA se conocerá previsiblemente a la largo de la próxima semana), Jaime Siles concluye su mensaje a los accionistas de Naturgy insistiendo en que, como oferentes, solo quieren que éstos sepan "que hay una situación compleja, que los comparables más inmediatos (Endesa e Iberdrola) han caído un 20% desde que lanzamos la oferta, que de seguir la OPA adelante va a haber menos liquidez y que nosotros tenemos baremos de inversión no puramente financieros. Yo solo quiero que la gente sea consciente de ello".