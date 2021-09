Las acciones de Naturgy cotizan en bolsa ligeramente por debajo de los 22 euros por acción, a la espera del resultado de la OPA parcial lanzada por el fondo australiano IFM para alcanzar el 22% de su capital, que valora sus títulos en 22,07 euros.

Al contrario que otros valores como Iberdrola y Endesa, la compañía presidida por Francisco Reynés apenas se ha movido en bolsa pese a las medidas tomadas por el Gobierno español para abaratar la factura de la luz.

En este contexto, varios analistas han alertado de una corrección importante después del 8 de octubre, cuando termina el plazo dado por IFM para vender a ese precio.

"Alertamos que, de no vender en mercado a estos precios o no aceptar la OPA, el día después de esta el riesgo es elevado en la cotización de Naturgy, ya que recogerá toda la incertidumbre regulatoria (de la que ahora ha estado exenta) en línea con el sector", argumentan los expertos de Banco Sabadell.

Por tanto, para los minoritarios que no quieran tener un buen susto en bolsa, lo más prudente es aceptar la OPA de IFM. Estos analistas recuerdan que, tanto Endesa como Iberdrola, han registrado fuertes caídas en las últimas sesiones por el hachazo del Gobierno a su retribución, que ha sido valorado en 2.600 millones de euros.

Y aunque reconocen que el impacto sobre Naturgy es más reducido para su negocio y su valoración bursátil, estiman que "el efecto del ajuste en el CO2 y este último Real Decreto sería de unos 350 millones de euros", lo que supone un 5% sobre su previsión de Ebitda para 2021 y un 13% sobre su estimación de beneficio neto.

Por su parte, los expertos de Renta 4 consideran "limitado" el riesgo de que finalmente IFM no siga adelante con su OPA al no alcanzar un umbral mínimo de aceptación (se ha mostrado dispuesto a que sea menor del 17% pero no ha fijado un porcentaje mínimo).

En este contexto, señalan que "se incrementa la posibilidad de ver una fuerte corrección en el valor", porque, antes de la oferta, la cotización de Naturgy estaba alrededor de 18,5 euros por acción. Además, indican que "se ha abierto un diferencial desde entonces del 25% con Iberdrola y del 20% con Endesa)", por lo que su consejo es "vender a mercado ante este riesgo".

OTRA ESTRATEGIA DIFERENTE

Por otra parte, para los inversores 'oportunistas', otra estrategia interesante a corto plazo puede consistir en comprar las acciones de Naturgy en el mercado para intentar ganar el diferencial frente al precio ofrecido por IFM, dando por descontado que la OPA tendrá éxito.

En estos momentos, el valor cotiza a 21,68 euros, por lo que un accionista que entrase ahora ganaría 39 céntimos por acción, alrededor del 1,8%. No obstante, descontando las comisiones, la ganancia sería menor y sólo interesaría a grandes capitales. La fecha de liquidación de la OPA parcial para los minoritarios será el 20 de octubre, aunque el resultado de la oferta se conocerá el 15 de octubre.