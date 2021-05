Siemens Gamesa no reacciona en bolsa (-0,9%; 25,71 euros) pese a los renovados rumores sobre una OPA de exclusión por parte de su matriz, el grupo alemán Siemens, a través de su filial Siemens Energy.

Fuentes de la empresa germana han negado la posibilidad de lanzar ahora esa OPA de exclusión por el 33% del capital que no controla, mientras los inversores no se muestran muy ilusionados con esta operación, ya que no supondrá un precio demasiado elevado sobre su actual valor de mercado.

"Entendemos que debería lanzarse con prima frente a la cotización media de los últimos 3/6 meses de 25 euros por acción", afirman los expertos de Banco Sabadell, que no obstante reiteran su consejo de venta sobre el título, con un precio objetivo de 17,95 euros por acción".

"Se trata únicamente de rumores de mercado con poca justificación. Ya ha habido muchos rumores de una posible OPA en Siemens Gamesa, el último en diciembre de 2020 cuando se comentó el interés de grandes grupos asiáticos como Shanghai Electric o Mitsubishi", recuerdan estos expertos.

"A los precios de cotización actuales (sin asumir ningún tipo de prima), el importe de la posible OPA supondría 5.800 millones de euros (el 32% de la capitalización de Siemens Energy y el 5% de la de Siemens)", explican.

Desde Bankinter, firma que se posiciona neutral en el valor, con un precio objetivo de 28,50 euros, señalan que "desde un punto de vista estratégico, la integración simplicaría la estructura y facilitaría los posibles acuerdos en los estudios en los que se encuentran actualmente las compañías del sector".