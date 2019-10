Saracho confiaba en que sus retasaciones inflaran el valor de Popular... y no fue así

Cuando Emilio Saracho puso un pie por primera vez en Popular ya sabía que el banco no pasaba por su mejor momento, pero lo que no se imaginaba era que tendría que lidiar con lo que allí se encontró. Entre los salvavidas que ideó para sacar a flote la entidad se encontraba realizar retasaciones a los activos inmobiliarios que tenía Popular en su balance con la confianza de que incrementarían el valor del banco. Saracho esperaba que esta iniciativa trajera “buenas noticias” para el futuro de la entidad, pero no fue así en absoluto. A principios de junio de 2017 ni siquiera había concluido el proceso de retasaciones y en tan solo unos días Popular dejó de existir como entidad independiente.