Botín premia a Echenique con la Fundación al dejar la presidencia de Santander España

El directivo dejará la presidencia de Santander España en mayo

Rodrigo Echenique, actual presidente de Santander España y mano derecha de Ana Botín, es el nuevo presidente de la Fundación Banco Santander y ya ha dirigido su primera reunión al frente del patronato. El directivo dejará de estar al frente de la filial española del banco a partir de mayo, como informó la entidad en el momento de la publicación de su plan estratégico.

El banquero, que sustituye en el cargo a Antonio Escámez, ha presidido este mes su primera reunión del patronato de la Fundación, aunque fue nombrado como presidente de la Fundación el pasado mes de enero. El directivo abandonará la presidencia de Santander a mitad de año, aunque permanecerá en el consejo.

Echenique es abogado del Estado y entre 1973 y 1976 ocupó varios cargos en su Administración, como secretario general de Correos y Telecomunicaciones, consejero técnico de la Presidencia del Gobierno y otras posiciones en las delegaciones de Hacienda.

Fue consejero delegado de Santander entre 1988 y 1994 y desempeñó funciones de vocal del consejo de administración de diversas sociedades como Ebro Azúcares y Alcoholes e Industrias Agrícolas y de presidente del advisory board de Accenture y presidente no ejecutivo de NH Hotels Group, Vocento, Vallehermoso o Merlin Properties, entre otras entidades. Fue también presidente no ejecutivo de Popular y es consejero no ejecutivo de Inditex.