Repsol supera los 850.000 clientes de luz y gas y le pisa los talones a EDP

La energética suma una media de 655 clientes diarios en los últimos dos meses

Bolsamania | 01 may, 2019 06:00

Repsol ha sumado más de 40.000 clientes entre marzo y abril. Una media de 655 clientes diarios. La estrategia de la petrolera para crecer en el mercado eléctrico está dando sus frutos y su cartera supera ya los 850.000 clientes, ha indicado su consejero delegado Josu Jon Imaz.

A principios de marzo, cuando presentó sus resultados anuales, Repsol anunciaba que había alcanzado los 810.000 clientes en luz y gas. Un mes más tarde, al cierre del primer trimestre, la compañía supera los 830.000 clientes, según las cuentas que ha presentado este martes al regulador. Repsol ha aprovechado estos meses para ampliar su alianza con El Corte Inglés y así ofrecer tarifas personalizadas y descuentos en carburante a los clientes de la cadena de grandes almacenes.

Además de los clientes particulares, la energética quiere ampliar también su cartera de grandes consumidores. Es ya el principal proveedor energético por número de establecimientos de El Corte Inglés y, tras renovar su acuerdo con NH Hotel, se coloca como el único proveedor de la hotelera en España, al menos hasta 2021. El suministro cuenta, además, con el certificado de origen renovable del regulador.

Así, en el último mes, la energética ha superado los 850.000 clientes. Su meta es llegar a 2,5 millones para 2025, pero si el ritmo de crecimiento se mantiene como hasta ahora, para finales de este año no tendrá problema en llegar al millón de clientes, colocándose a un paso de superar a EDP.

La portuguesa, cuarto actor del mercado, contaba al cierre de 2018 con 1,1 millones de clientes en electricidad y casi 895.300 en gas. Su cuota de mercado ronda el 5%, objetivo que se ha marcado Repsol para 2025 en electricidad. En gas apunta más alto, a un 15% del mercado, ha recordado Imaz a los analistas en la presentación de resultados.

Para alcanzar a Naturgy, Repsol tiene todavía trabajo por delante. Al cierre de 2018, la energética contaba con 4,4 millones de clientes en electricidad y 4,1 millones en gas. Endesa e Iberdrola están al doble de camino, ya que ambas superan los 11 millones de clientes entre ambos suministros.

ABIERTO A MÁS INVERSIONES, PERO RENTABLES

Le petrolera inició su giro hacia las tecnologías de bajas emisiones en junio de 2018. Su plan estratégico para 2020 apuesta por aprovechar la transición energética para sumar líneas de negocio complementarias y contar así con nuevas palancas de crecimiento. Desde las renovables a la movilidad compartida o los pagos móviles. La meta de inversión en estos dos años es de 2.500 millones para aumentar su base de generación renovable hasta 4.500 megavatios (MW) en 2025.

El primer paso fue comprar los activos no regulados de generación a Viesgo y sus primeros 732.000 clientes, colocándose como quinto actor del mercado eléctrico. Después entró al sector fotovoltaico con la compra del proyecto Valdesolar Hive (Badajoz), de 260 MW. En total, cuenta con una base de generación de 2.952 MW, dos tercios de su objetivo.

En las últimas semanas su nombre ha sonado en la puja por la firma de renovables X-Elio, controlada en un 80% por el fondo KKR. Sin embargo, la energética se habría retirado por considerar que su precio es demasiado elevado, más de 1.000 millones, y no cumple con los criterios de rentabilidad que se ha fijado para crecer de forma inorgánica.

"No sé si si estábamos dentro y no sé si ahora estamos fuera. No comentamos ninguna operación en la que estemos o podamos estar potencialmente implicados", ha respondido Imaz a los analistas que han buscado algo más de información al respecto.

Aun así, el consejero delegado de Repsol sigue abierto al crecimiento inorgánico. El grupo trabaja para lograr sus metas pero "siempre buscando crear valor para nuestros accionistas y retornos al nivel que esperamos de una compañía petrolera y de gas". Imaz asegura que están "activamente" revisando y actualizando el porfolio, pero que "no se va a invertir en cualquier parte porque tengamos un objetivo de inversión".

De los 2.500 millones asignados para estos dos años, Repsol ha gastado unos 770 en Viesgo y Valdesolar y, según Imaz, "invertiremos otros 200 millones para desarrollar el proyecto de Valdesolar". Para el monto restante, unos 1.500 millones, siguen buscando oportunidades atractivas y que cumplan sus criterios de rentabilidad.