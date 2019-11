“Dosificar la presencia”. Telefónica ha puesto en revisión todas sus operaciones en América Latina, con excepción de un país, Brasil. No tiene claro qué va a hacer con su negocio en ocho mercados y, de momento, les ha colgado, a la vez, el cartel de ‘se vende, se alquila o se comparte’. En palabras de su presidente, José María Álvarez-Pallete “No podemos no cambiar. No podemos dejar que se debiliten sin hacer nada”, justificó a los medios de comunicación y a su propia plantilla en la presentación de su nueva hoja de ruta.